El partido progresista Avanza de Tailandia se prepara para un caso judicial que podría disolverlo

El ex líder del partido opositor progresista de Tailandia, Move Forward, prometió el domingo seguir luchando mientras el partido enfrenta un caso judicial que podría resultar en su disolución.

El Tribunal Constitucional ha aceptado decidir si el partido violó la constitución al proponer enmendar una ley que prohíbe difamar a la familia real del país. La petición solicitaba la disolución del partido y una prohibición de 10 años de actividad política para sus ejecutivos. El tribunal no ha dicho cuándo emitirá su fallo en este caso.

Pita Limjaroenrat, el ex líder de Move Forward, detalló las defensas legales del partido que se han presentado al tribunal en una conferencia de prensa el domingo.

“Si hay un estado de derecho en Tailandia, estoy extremadamente seguro” de que los argumentos del partido prevalecerán, dijo.

Pita dijo que el Tribunal Constitucional no tiene jurisdicción para decidir sobre este caso y que la petición presentada por la Comisión Electoral no siguió el debido proceso porque a Move Forward no se le dio la oportunidad de defenderse antes de que se presentara el caso al tribunal.

La petición fue presentada después de que el mismo tribunal dictaminara en enero que el partido debía dejar de abogar por cambios en la ley, conocida como Artículo 112 en el código penal de Tailandia, que protege a la monarquía de críticas imponiendo penas de tres a 15 años de cárcel por delito.

Esa decisión no impuso ningún castigo al partido.

Move Forward sacudió la política tailandesa al ganar la mayoría de los escaños en las elecciones generales del año pasado, pero se le impidió tomar el poder y desde entonces ha estado luchando en varios frentes legales para mantener sus posiciones en el Parlamento. Estos casos legales se ven como parte de un ataque de larga data contra el movimiento progresista del país por parte de fuerzas conservadoras que intentan mantener su control sobre el poder.

El antecesor de Move Forward, el partido Future Forward, fue disuelto por el Tribunal Constitucional en 2020 por violar las leyes electorales sobre donaciones a partidos políticos.

Move Forward ha insistido en que quiere mantener a la monarquía por encima de la política y no ser explotada como una herramienta política.

La monarquía de Tailandia se considera intocable, pero las protestas estudiantiles pro democráticas, desencadenadas por la disolución de Future Forward en 2020, comenzaron a desafiar ese sentimiento al criticar abiertamente a la monarquía. Eso condujo a enérgicos procesamientos bajo la ley, que según críticos a menudo se utiliza como una herramienta para sofocar la disensión política.

El grupo defensor de los derechos humanos Thai Lawyers for Human Rights dice que desde principios de 2020, más de 270 personas han sido acusadas de violar el Artículo 112. Algunos de ellos son legisladores de Move Forward.

Los tribunales de Tailandia, especialmente el Tribunal Constitucional, se consideran un baluarte de la establecida clase real del país, que los ha utilizado y a agencias estatales nominalmente independientes como la Comisión Electoral para emitir fallos que paralicen o hundan a los oponentes políticos.

Pita advirtió que deshacerse del partido de oposición más grande del país significaría “un ataque a la democracia”, ya que debilitaría el mecanismo de controles y equilibrios sobre el gobierno.

“La fortaleza de la democracia no radica en lo robusto que sea el gobierno, sino en lo justa y activa que sea la oposición”, dijo.

El partido Move Forward quedó en primer lugar en las elecciones generales de 2023 después de hacer campaña para enmendar el Artículo 112 e introducir otras reformas democráticas. La victoria indicó que muchos votantes tailandeses estaban listos para un cambio después de casi una década de gobierno controlado por militares.

Pero el Senado, instalado por los militares, impidió que el partido tomara el poder al negarse a confirmar a Pita, quien era el candidato del partido a primer ministro. Los senadores dijeron que se oponían a Pita por su intención de promulgar reformas en la monarquía.