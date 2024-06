El Partido Liberal Demócrata se compromete a ‘acabar con la crisis hospitalaria’ con cuidado personal gratuito – mientras los conservadores promueven un límite de migración | Noticias de Política

Los Demócratas Liberales se comprometen a ofrecer cuidado personal gratuito a “todos los que lo necesiten” mientras hacen su oferta de atención social en la campaña electoral.

Haciendo el anuncio el martes, el partido dirá que ayudaría a “poner fin a la crisis hospitalaria” al permitir que miles de personas listas para ser dados de alta pero atrapadas en camas de hospital reciban atención, además de ayudar a los ancianos a “permanecer más tiempo en sus propios hogares”.

Los Lib Dems señalaron un informe de Age UK que encontró que se estimaba que 1,6 millones de personas mayores de 65 años tenían necesidades de atención no satisfechas, y en abril solo, un promedio de 12,772 camas de hospital estaban siendo utilizadas por personas que estaban listas para ser dadas de alta.

El Reino Unido se dirigirá a las urnas el 4 de julio.

El líder Sir Ed Davey dijo: “Como cuidador de mi hijo discapacitado, y después de cuidar de mi madre enferma cuando era joven, el cuidado es muy personal para mí. Por eso estoy poniendo arreglar la crisis del cuidado en el corazón de la oferta de los Demócratas Liberales al país en esta elección.

“Demasiado a menudo, a los cuidadores familiares se les deja recoger los pedazos porque el sistema de atención simplemente no está ahí para ellos. Millones de personas no reciben la atención que necesitan, mientras que miles están atrapados en camas de hospital en lugar de recibir atención en su propio hogar o en una residencia de ancianos.

“No podemos arreglar la crisis que enfrenta el NHS sin arreglar la crisis que enfrenta la atención social. Los Liberales Demócratas introducirían cuidado personal gratuito para ayudar a las personas a vivir de forma independiente y con dignidad, en sus propios hogares siempre que sea posible”.

El cuidado personal gratuito cubriría la atención de enfermería, ayuda con la movilidad, la higiene y la medicación, y estaría disponible tanto en los hogares de las personas como en una residencia de ancianos, aunque en este último caso, todavía tendrían que contribuir a los costos de alojamiento.

Los Lib Dems estiman que la política costaría £2.7 mil millones al año, y afirman que el dinero podría obtenerse revirtiendo los recortes de impuestos dados al sector bancario por los Conservadores, y dicen que ahorraría al NHS hasta £3 mil millones al reducir las presiones.