El partido laborista respalda nuevas “órdenes de respeto” para combatir el comportamiento antisocial, pero aún no está seguro de cómo funcionarán | Noticias de política.

El Partido Laborista ha defendido el concepto de nuevas ‘órdenes de respeto’ para combatir el comportamiento antisocial, pero ha admitido que los detalles aún no están claros.

En su manifiesto, el partido dijo que otorgaría poderes para “prohibir a los delincuentes adultos persistentes de los centros urbanos, lo que eliminará problemas como el consumo de alcohol en público y el uso de drogas”.

El gobierno de Blair previamente lideró las ASBO -órdenes de comportamiento antisocial- ahora consideradas por muchos como un fracaso.

La mitad fueron incumplidas, dos tercios se incumplieron más de una vez y el Partido Laborista nunca alcanzó su objetivo de reducir la reincidencia. Fueron eliminadas en 2014.

Las órdenes de respeto parecen tener un mandato muy similar a las ASBO, y la ministra de policía Dame Diana Johnson dijo a Sky News que el proceso de cómo funcionarán aún se está desarrollando.

En su lugar, reafirmó la ambición general del nuevo esquema.

“Dichas órdenes se tratarán de prevenir que esos delincuentes prolíficos que están causando comportamiento antisocial en nuestras comunidades vayan a áreas como los centros urbanos u otros espacios públicos como parques”, dijo Dame Diana.

“Habrá consecuencias por sus acciones”, agregó. “Es probable que eso lleve, si se incumplen, a sanciones penales”.

Dame Diana admitió que el último gobierno laborista no lo hizo todo bien respecto al tema, pero dijo que “identificó un problema e intentó abordarlo” a través de más policía en las calles y legislación para llevar a la gente a los tribunales.

La diputada por Hull North dijo que la situación había empeorado mucho bajo los Tories.

Ella le dijo a Sky News: “El enfoque que el Partido Laborista tuvo en la policía vecinal, en proporcionar los poderes para la policía, eso no fue una prioridad para ellos en los últimos 14 años”.

Tras las críticas del comisionado de las víctimas, Dame Diana dijo que muchos que sufren de comportamiento antisocial todavía están siendo decepcionados por la policía y los ayuntamientos.

Ella dijo que era “deprimente” que pareciera no haberse progresado en las últimas décadas y que un enfoque más coordinado era vital, con mejor apoyo a las víctimas.

“He tenido electores que me han dicho, ‘he llamado al ayuntamiento o he llamado a la policía, nadie viene y no se hace nada'”, dijo Dame Diana.

“Así que creo que se trata de reconocer que necesitamos mejorar mucho este enfoque coordinado para lidiar con lo que está ocurriendo en las comunidades y abordar a los individuos que están causando problemas a las familias”.