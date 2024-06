El partido laborista presentará candidatos exmilitares en una propuesta de seguridad a los votantes.

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

Sir Keir Starmer está listo para presentar a 14 antiguos militares como candidatos laboristas para las elecciones generales del Reino Unido mientras intenta persuadir a los votantes de que el principal partido de la oposición británica puede ser de confianza en cuanto a la defensa del país.

El líder laborista anunciará el lunes también su compromiso de continuar con un trío de políticas del actual gobierno conservador sobre el sistema de defensa nuclear Trident del Reino Unido, una promesa que denominará el “bloqueo triple del disuasivo nuclear”.

Estos anuncios forman parte del esfuerzo de Starmer por mostrar a los votantes que el Partido Laborista ha cambiado desde el liderazgo de su predecesor de extrema izquierda Jeremy Corbyn, quien se oponía a Trident y era crítico de la OTAN.

Se espera que Starmer también reafirme el compromiso laborista de aumentar el gasto en defensa del Reino Unido al 2,5 por ciento del PIB sin fijar un plazo. El Primer Ministro Rishi Sunak ha prometido que lo haría para 2030 si es reelegido.

“La seguridad nacional siempre será lo primero en el nuevo Partido Laborista que dirijo. Mantener nuestro país seguro es la piedra angular de la estabilidad que el pueblo británico tiene derecho a esperar de su gobierno”, dirá Starmer el lunes.

El Reino Unido está en proceso de construir cuatro nuevos submarinos nucleares en Barrow-in-Furness por un costo de £31 mil millones durante la vida útil del programa. El país mantiene un disuasivo nuclear continuo en el mar con su flota existente.

El Partido Laborista se comprometerá a continuar ambas políticas y a realizar todas las futuras actualizaciones necesarias para la flota de submarinos nucleares del Reino Unido, también la posición de los conservadores en el gobierno.

Los candidatos ex militares que se anunciarán por el Laborismo incluyen a Alistair Carns, ex coronel de los Royal Marines; Louise Jones, ex oficial de inteligencia del ejército; y Calvin Bailey, ex comandante de la Real Fuerza Aérea.

Es probable que Starmer enfrente preguntas sobre cómo y cuándo un gobierno laborista aumentaría el gasto en defensa del Reino Unido al 2,5 por ciento del PIB, lo que equivale a £7 mil millones adicionales al año para 2030. Actualmente es del 2,3 por ciento del PIB.

El Laborismo no ha expuesto una propuesta totalmente costeada. Pero el Almirante Lord Alan West, ex jefe de la Royal Navy y ex ministro de seguridad laborista, dijo al Financial Times que Starmer debería intentar alcanzar el objetivo del 2,5 por ciento de inmediato.

“El mundo es extremadamente peligroso… Me gustaría mucho que Keir Starmer y el Partido Laborista digan: vamos a aumentar de inmediato el gasto en defensa al 2,5 por ciento, hacer una revisión y, si es necesario, considerar superarlo hasta el 3 por ciento,” dijo.

Aunque la defensa suele ser un punto fuerte para los Conservadores, las encuestas recientes han sugerido que el Laborismo es más confiable en este tema que el gobierno.

El Laborismo ha acusado al partido de Sunak de ser “profundamente negligente con la defensa de Gran Bretaña”, señalando que las fuerzas armadas no han alcanzado los objetivos de reclutamiento en cada año desde que los Conservadores llegaron al poder en 2010.

Grant Shapps, Secretario de Defensa Conservador, dijo que el Laborismo representa un “peligro para nuestra seguridad nacional”, señalando que una docena de miembros destacados del partido en 2016 votaron en contra de renovar Trident.