El partido de Yoon, el presidente de Corea del Sur destituido, ve signos de resurgimiento mientras espera su destino. Por Reuters.

<p><img src="https://i-invdn-com.investing.com/trkd-images/LYNXMPEL08083_L.jpg" /></p><p>Por Hyunsu Yim</p><p>SEÚL (Reuters) - Un prolongado período de incertidumbre sobre el destino del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol y un intento fallido de arrestarlo están dando oxígeno a sus seguidores y reviviendo el apoyo a su atribulada partido.</p><p>Yoon, suspendido de sus funciones después de su efímera imposición de la ley marcial el 3 de diciembre y bajo investigación penal por posible insurrección, ha estado por semanas atrincherado dentro de su residencia en la colina de Seúl, custodiado por un pequeño ejército de personal de seguridad.</p><p>En una encuesta del National Barometer Survey publicada el jueves, el 59% de los encuestados querían que fuera arrestado, algo que los investigadores están decididos a hacer a pesar de que fallaron la semana pasada después de un enfrentamiento televisado durante seis horas con su fuerza de seguridad. Un 37% dijo que el arresto de Yoon era excesivo.</p><p>Una división similar se decantó a favor del Tribunal Constitucional, que en la actualidad está considerando la decisión de los legisladores de destituir a Yoon, retirándolo permanentemente.</p><p>Los analistas dicen que las perspectivas de que Yoon regrese al cargo son inciertas, pero la pausa ha fortalecido a sus seguidores, muchos de los cuales desafiaron las temperaturas bajo cero para reunirse cerca de su residencia el jueves por la mañana.</p><p>Las semanas desde el juicio político de Yoon también han visto una recuperación en el apoyo a su partido gobernante Partido del Poder Popular (PPP), lo que algunos analistas dicen que muestra signos de que los conservadores se están uniendo para luchar en una posible elección presidencial más adelante este año.</p><p>LOS SEGUIDORES DE YOON REVITALIZADOS POR LOS INTENTOS DE ARRESTO</p><p>"Parece que el intento de arrestar a Yoon ha revitalizado a los conservadores", dijo Mason Richey, profesor en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk en Seúl.</p><p>Dijo que esta revitalización proviene tanto de los seguidores fervientes de Yoon, que respaldan sus razones para declarar la ley marcial, incluidas acusaciones no comprobadas de fraude electoral, como de aquellos menos partidarios de Yoon pero preocupados por la posibilidad de que Lee Jae-myung, el líder liberal del principal partido de oposición, se convierta en presidente.</p><p>"Si el esfuerzo de arresto hubiera tenido éxito, estos conservadores habrían sido derrotados por segunda vez, después del juicio político, y esa revitalización posiblemente se habría extinguido rápidamente. Cuanto más fracasen los intentos de arresto, más fuerte se sentirán los conservadores revitalizados", dijo Richey.</p><p>Una encuesta de Realmeter publicada el lunes situó la aprobación del PPP en 34,4%, en alza durante tres semanas consecutivas. El principal partido de oposición Democrático, que cuenta con una mayoría parlamentaria y promovió la votación de juicio político de Yoon, obtuvo un 45,2%.</p><p>La mayoría de los encuestadores en Corea del Sur han dejado de rastrear las calificaciones de aprobación de Yoon desde que fue destituido por el parlamento, aunque algunas encuestas marginales han mostrado un aumento en su apoyo personal en los últimos días.</p><p>Mientras se enfrenta a la posibilidad de otro intento de arresto, sus abogados han mantenido una postura desafiante, alegando que los oficiales anticorrupción que buscan su arresto no tienen autoridad para investigarlo por insurrección, a pesar de que un tribunal ha emitido una orden de arresto.</p><p>LOS ABOGADOS DE YOON DICEN QUE ACEPTARÁN EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</p><p>Sin embargo, los abogados dijeron a los reporteros el jueves que se aceptará la decisión del Tribunal Constitucional sobre el futuro político de Yoon. Las decisiones del tribunal, una de las dos cortes más altas del país junto con la Corte Suprema, no pueden ser apeladas.</p><p>"El presidente sigue siendo fuerte. Dijo que no quiere que la gente sufra y que los funcionarios públicos sufran por esto, pero no puede aceptar investigaciones ilegales", dijo el abogado Seok Dong-hyeon, confidente de Yoon, a los seguidores fuera de su residencia el miércoles.</p><p>Jeremy Chan, analista senior que cubre Asia Oriental en Eurasia Group, una consultora de riesgo político con sede en Estados Unidos, dijo que nuevos intentos de arrestar a Yoon probablemente solo "galvanizarían" su apoyo y el de su partido.</p><p>Los seguidores de Yoon también se inspiran en el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien anteriormente ha hecho afirmaciones no comprobadas de fraude electoral y ha enfrentado una serie de problemas legales, pero logró un sorprendente regreso en una elección el año pasado.</p><p>Algunos de los seguidores de Yoon han adoptado el eslogan "Detengan el Robo" popularizado por los seguidores de Trump para aumentar las acusaciones de fraude contra el órgano de supervisión electoral. Trump no ha comentado directamente sobre la situación de Yoon.</p><p>Lee Jun-han, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Incheon, dijo que los votantes conservadores estaban probablemente más influenciados por el recuerdo de la contundente derrota de los conservadores después del juicio político de la presidenta Park Geun-hye en 2017.</p>