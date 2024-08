El Parque Gorse Hill acoge la celebración de mejoras en ‘Ride and Stride’

La Fiesta “Ride and Stride” en el Parque, organizada por el Consejo de Trafford, atrajo visitantes al parque a pie y en bicicleta para marcar la apertura de las intersecciones actualizadas en Talbot Road.

Los asistentes el 31 de julio disfrutaron de los servicios proporcionados por Manchester Face Painting, Manchester Friends of the Earth, Bike Right y Bee Pedal Ready.

Hubo controles de mantenimiento de bicicletas gratuitos y una venta de bicicletas de segunda mano realizada por el equipo de Recycle for Greater Manchester’s Renew Hub.

Muchas familias llegaron al parque a través de las nuevas rutas ciclistas en Talbot Road.

Con una intersección CYCLOPS novedosa respaldada por el Fondo del Reto del Alcalde, estas mejoras son parte del proyecto más amplio del Corredor de Viaje Activo del Norte.

Este plan tiene como objetivo vincular el M60 con el centro de Stretford.

Un padre que asistió al evento dijo: “Me encantan las nuevas intersecciones.

“Ha hecho que sea mucho más seguro andar en bicicleta en familia cuando estamos llevando a los niños al colegio y también para ir a trabajar”.

El concejal Aidan Williams, miembro ejecutivo de cambio climático en el Consejo de Trafford, añadió: “Fue increíble ver el Parque Gorse Hill lleno de residentes disfrutando del sol y celebrando las nuevas mejoras en viajes activos que hemos realizado en la zona circundante.

“El Consejo de Trafford está comprometido a ayudar a todos a moverse más, todos los días, y parte de nuestro plan para lograr esta ambición es poner la infraestructura necesaria para permitir que el viaje activo sea una opción viable para más personas en el municipio.

“Actualmente estamos mejorando el carril bici conos A56 con una opción permanente segregada, y acabamos de asegurar financiación para más mejoras en la intersección de Seymour Grove, ¡así que nuestro trabajo continúa a buen ritmo en esta área!

“Una vez que estén completas, tendremos una ruta ciclista más segura todo el camino desde Stretford hasta el centro de la ciudad de Manchester. Me gustaría agradecer a los residentes por su paciencia y comprensión mientras se completaba este trabajo”.