El parlamento de la UE rechaza la votación en Venezuela sin Machado.

(Bloomberg) — El Parlamento Europeo dijo que no reconocerá las elecciones presidenciales de Venezuela a menos que el gobierno permita que la candidata de la oposición, María Corina Machado, participe.

El mensaje es una respuesta contundente al movimiento del presidente venezolano Nicolás Maduro para reafirmar la prohibición de Machado el mes pasado. La resolución del Parlamento Europeo va un paso más allá de las declaraciones recientes de EE. UU., que ha reiterado su énfasis en la resolución del proceso electoral, en lugar de un candidato en particular.

Los bonos venezolanos cayeron en la curva a medida que el mercado evaluaba el impacto de la resolución. Los bonos del gobierno con vencimiento en 2027 cayeron más de un centavo, a alrededor de 18 centavos por dólar, según datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg.

La participación de Machado permitiría unas “elecciones presidenciales competitivas y verdaderamente democráticas en 2024”, dijo el Parlamento Europeo el jueves en una resolución no vinculante. Si no se cumplen estas y otras condiciones, la UE no debería considerar enviar una misión de observación electoral a Venezuela, dijo la declaración.

El parlamento también pidió más sanciones de la UE contra los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela y los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en “abusos sistemáticos” contra críticos del gobierno, incluidos políticos y periodistas.

“Somos una nación libre y soberana, y no nos importa lo que diga el insolente Parlamento Europeo”, dijo el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Pedro Infante, en X tras la resolución.

(Actualiza con impacto en el mercado en el tercer párrafo. Una versión anterior de esta historia corrigió el voto del Parlamento Europeo en el primer párrafo.)

