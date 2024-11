nuevo video cargado: El Parlamento Británico Apoya la Muerte Asistida

Parlamento Británico Apoya la Muerte Asistida

El proyecto de ley se aplica a aquellos que tienen al menos 18 años, han recibido un diagnóstico terminal y tienen no más de seis meses de vida. Dos médicos y un juez tendrían que dar su aprobación, y los medicamentos mortales tendrían que ser autoadministrados.

“Orden, orden. Todavía diré que debemos intentar mantenernos dentro del límite de tiempo”. “He estado asombrado por la cantidad de personas que se han puesto en contacto conmigo para contarme sobre sus seres queridos en fase terminal que se han dejado morir de hambre, y esto es actualmente legal. Y los médicos están obligados a ayudar al paciente en este proceso agonizante. ¿Cómo podemos permitir esto, pero no una muerte asistida compasiva y humana?” “Aquí.” “Mi hija María vivió su vida con graves discapacidades y problemas de salud, y desde su nacimiento, nos dijeron muchas veces que podría tener solo seis meses de vida. Vivio 27 años. Me llena de temor y miedo por otras personas como María, que son no verbales y no tienen esa capacidad. ¿Y qué podría pasar con otros como María si no son amados y cuidados y tienen alguien que hable por ellos?” “Aquí.” “Un cinco minutos muy considerado. Gracias. David Davis.” “Los síes a la derecha, 330. Los noes a la izquierda, 275. Los síes ganan. ¡Los síes ganan. Desbloquear.” “Quiero decir, respeto absolutamente a las personas que estaban en contra y sus razones sinceras por las que estaban en contra. Pero siempre se trataba de elección. Y ellos todavía tienen elección. Pero ahora también la tenemos nosotros. Y me siento muy emocionado.”

