El papel clave del legendario lente de Sky News en la historia laborista con Jeremy Corbyn | Noticias de Política

Un camarógrafo de Sky News tiene un papel importante en el nuevo libro político exitoso del que todos en Westminster están hablando.

El libro es el aclamado “¡Entérate, la historia interna del Partido Laborista bajo Starmer”, escrito por los periodistas Patrick Maguire y Gabriel Pogrund.

Y aunque no se le menciona por su nombre, cuenta del papel clave del legendario lente de Sky News, Aaron Scott, en informar a Jeremy Corbyn sobre su suspensión del Partido Laborista en 2020.

Al describir la suspensión del Sr. Corbyn en octubre de 2020, los autores escriben: “Supo de su exilio no desde la bandeja de entrada personal que rara vez revisaba, sino de un camarógrafo de Sky News”.

Explicando lo sucedido, Aaron, nacido en Nueva Zelanda, dijo: “Íbamos a filmar una entrevista conjunta – para Sky News, BBC e ITV – con Jeremy Corbyn en un centro comunitario suburbano unos días antes de Halloween.

La entrevista fue muy cordial y todo salió sin problemas. Terminada su parte en esta grabación, el reportero Joe Pike fue llamado de vuelta a la oficina para trabajar en otros temas políticos del día.

No pasó mucho tiempo antes de que el jefe de noticias de la oficina de Westminster de Sky News llamara.

‘¿Jeremy todavía está en el edificio?’ ‘Sí,’ respondí. ‘Todavía no se ha ido.’

¡NO permitan que se vaya! ¡Ha sido suspendido por el Partido Laborista!

Estaba en el vestíbulo, recogiendo sus cosas y estaba a punto de dirigirse hacia la puerta.

‘Disculpe, Sr. Corbyn – no sé si ha escuchado lo que ha sucedido.’ ‘¿No?’, respondió, con cara de sorpresa. Fui el primero en decírselo.

‘Bueno, lamento ser quien le diga esto – pero aparentemente, ha sido suspendido del Partido Laborista.’

En ese momento, pareció como si el mundo se hubiera ido debajo de sus pies…

‘¿QUÉ?!?’

En este punto, sus asistentes se acercaron – alertados por el estallido y la expresión en su rostro, que se le había caído un kilómetro y se había vuelto bastante pálido.

Repetí la noticia que acababa de dar. Lo que siguió por parte de su equipo fue una furiosa búsqueda en los feeds de noticias, cuentas de redes sociales y correos electrónicos – y muchos exabruptos.

‘¿Estaría dispuesto a darnos una declaración?’, interrumpí. El Sr. Corbyn obviamente todavía estaba bastante conmocionado por la noticia. Y para este momento, su equipo estaba en modo de control de daños.

Como no había visto la resolución, no quería comentar hasta que la leyera.

‘Comprendo perfectamente,’ dije calmadamente. ‘Mire – no me moveré de aquí, y Joe volverá en breve. Esperaremos aquí mismo. ¿Por qué no van a la esquina a tomar un café, piensan en lo que les gustaría decir, y luego vuelven con nosotros y grabamos una declaración de usted?’

Todos estuvieron de acuerdo. Con eso, me agradecieron y salieron apresuradamente.

Aaron continuó: ‘Joe regresó alrededor de 20 minutos después. ‘¿Dónde está él?’

‘Lo envié a tomar un café.’

‘¡¿QUÉ?!?’ Era la segunda vez ese día que recibía esa respuesta.

Expliqué lo sucedido y el resultado completo a Joe. Con eso, llamó inmediatamente a los asistentes del Sr. Corbyn para confirmar que se llevaría a cabo una entrevista de seguimiento, a lo que ellos confirmaron.

Fiel a su palabra, el Sr. Corbyn regresó unas horas más tarde, y filmamos su respuesta a la suspensión.

El lugar de Aaron en la historia del Partido Laborista había sido asegurado. Y ahora ha sido registrado para la posteridad en un libro político más vendido.