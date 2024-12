El Papa llama a conversaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia en su mensaje del Día de Navidad.

Hablando a miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el Papa de 88 años declaró: “Que se silencien los sonidos de armas en la guerra de Ucrania”, y más allá. Invito a cada individuo, y a todas las personas de todas las naciones… a convertirse en peregrinos de esperanza, a silenciar los sonidos de armas y superar divisiones”, dijo. Reiterando el mensaje del día de Navidad que entregó el año pasado, el Papa Francisco también pidió un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes detenidos por Hamas. “Pienso en las comunidades cristianas en Israel y Palestina, particularmente en Gaza, donde la situación humanitaria es extremadamente grave”, dijo. Pidió que “se abran las puertas al diálogo y la paz”. La guerra en Gaza comenzó después de que los gobernantes de Hamas del territorio atacaran a Israel el 7 de octubre de 2023. Los hombres armados mataron a unas 1,200 personas y se llevaron a otras 251 de regreso a Gaza como rehenes. Más de 45,000 palestinos han sido asesinados en la ofensiva de Israel, dice el ministerio de salud de Gaza dirigido por Hamas. Earlier this week, Pope twice described attacks on Israel as “cruelty”, earning a sharp rebuke from Israel which called the remarks “particularly disappointing”. Pope Francisco también dijo que sus pensamientos estaban con las comunidades cristianas en Líbano y Siria, donde los rebeldes recientemente derrocaron al presidente sirio Bashar al-Assad después de 24 años en el poder. La población cristiana de Siria ha disminuido desde el inicio de la guerra en 2011, y los informes sugieren que ahora se sitúa en una fracción de su total preguerra de aproximadamente 1.5 million﾿. Las minorías de Siria han expresado temor por su futuro en el país desde que los rebeldes islamistas tomaron el control – aunque el grupo rebelde líder, Hayat Tahrir al-Sham, ha dicho que todas las religiones serán protegidas.