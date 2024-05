El Papa Francisco se disculpa por supuesta grosería homofóbica.

El Papa Francisco se ha disculpado tras informes de que utilizó un lenguaje extremadamente despectivo hacia hombres gays. Una declaración del Vaticano dijo que el Papa no quiso ofender a nadie y se disculpó con aquellos que se sintieron “heridos por el uso de una palabra”. En la Conferencia de Obispos Italianos, el Papa supuestamente dijo que los hombres gays no deberían poder entrenar para el sacerdocio, añadiendo que ya había un aire de frociaggine, que se traduce en un insulto altamente ofensivo. Esta reunión fue en privado, pero se ha informado ampliamente. “El Papa Francisco es consciente de los artículos que han salido recientemente sobre una conversación que tuvo con obispos… detrás de puertas cerradas,” citó la declaración al director de la Santa Sede – el cuerpo gobernante de la Iglesia Católica – Matteo Bruni. Los comentarios reportados del Papa fueron primero transmitidos al sitio web tabloide italiano Dagospia, y pronto fueron confirmados por otras agencias de noticias italianas. Ha habido conmoción por el lenguaje reportado, especialmente porque el Papa Francisco a menudo ha hablado públicamente de ser respetuoso hacia las personas gay. El Sr. Bruni dijo: “Como ha declarado en más de una ocasión, ‘En la Iglesia hay lugar para todos, ¡todos! Nadie es inútil o superfluo, hay lugar para todos, tal como somos.” Los partidarios progresistas del Papa han argumentado durante mucho tiempo que si bien poco ha cambiado tangiblemente en términos de derechos gay en el catolicismo, él ha cambiado el tono de la actitud de la Iglesia. cuando se le preguntó acerca de las personas gay al principio de su pontificado, hizo titulares respondiendo, “¿Quién soy yo para juzgar?” Recientemente creó consternación entre los tradicionalistas católicos al decir que los sacerdotes deberían poder bendecir a parejas del mismo sexo en algunas circunstancias y ha hablado frecuentemente de que las personas gay son bienvenidas en la Iglesia. Los defensores de habla hispana del Papa señalan que a veces comete errores en coloquialismos italianos y sugieren que no apreció el nivel de ofensa que podría haber causado, a pesar de que creció en un hogar de habla italiana en Argentina. “El Papa nunca quiso ofender o usar un lenguaje homofóbico, y se disculpa con todos los que se sintieron ofendidos o heridos por el uso de una palabra,” añadió el Sr. Buni.