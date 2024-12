El Papa Francisco se centrará en ‘crisis y conflictos’ regionales durante su primera visita papal a Córcega.

AJACCIO, Córcega (AP) — La visita de un día del Papa Francisco a la isla francesa de Córcega el domingo, dos días antes de su cumpleaños número 88, pondrá un doble enfoque en el Mediterráneo, destacando las tradiciones locales de piedad popular por un lado y las muertes de migrantes y guerras por el otro.

La visita a la capital de Córcega, Ajaccio, lugar de nacimiento de Napoleón, será una de las más breves de su pontificado fuera de las fronteras de Italia, apenas unas nueve horas en tierra, incluyendo una visita de 40 minutos con el presidente francés Emmanuel Macron.

Es la primera visita papal a la isla, que Génova cedió a Francia en 1768 y está más cerca del territorio continental italiano que de Francia.

Papa Francescu, el nombre del papa en corso, se dirigirá a más de 400 participantes en la Conferencia sobre Religiosidad Popular en el Mediterráneo, organizada por el obispo de Ajaccio, el cardenal François-Xavier Bustillo.

Las palabras del Papa incluirán reflexiones sobre las tradiciones religiosas locales, especialmente arraigadas en Córcega, incluido el culto a la Virgen María, conocida localmente como la Madonuccia, que protegió a la isla de la peste en 1656 cuando aún estaba bajo Génova.

“El Mediterráneo es el telón de fondo de este viaje, rodeado de situaciones de crisis y conflicto”, lo que se espera que se refleje en el discurso del papa, dijo el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. El papa ha hecho referencia con frecuencia a la tragedia de la migración, que, según él, ha convertido el Mediterráneo en “el mayor cementerio de Europa”.

Después del discurso de la conferencia, viajará a la catedral del siglo XVII de Santa María Assunta para reunirse con el clero, haciendo una parada en el camino en la estatua de la Madonuccia. Francisco celebrará una misa en el parque Place d’Austerlitz, donde se dice que Napoleón jugaba de niño. Se espera la presencia de alrededor de 7,000 fieles. Se reunirá en privado con Macron en el aeropuerto antes de partir en el vuelo de 50 minutos de regreso a Roma.

El pontífice no hizo el viaje a París a principios de este mes para la pompa que rodeaba la reapertura de la Catedral de Notre Dame tras el devastador incendio de 2019. La visita a Córcega parece ser mucho más acorde con las prioridades de Francisco que una gran reapertura de catedral, enfatizando la “iglesia de las periferias”.

Es el tercer viaje de Francisco a Francia, evitando París y los protocolos que conlleva una visita de estado cada vez. Visitó el puerto de Marsella en 2023, en una visita de una noche para participar en una cumbre anual de obispos del Mediterráneo, y fue a Estrasburgo en 2014 para dirigirse al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa.

Córcega es hogar de más de 340,000 personas y ha sido parte de Francia desde 1768. Pero la isla también ha sido escenario de violencia proindependencia y tiene un influyente movimiento nacionalista, y el año pasado Macron propuso otorgarle una autonomía limitada.

