El Papa ‘estable’ tras la falla respiratoria de ayer, dice el Vaticano.

El Papa Francisco ha permanecido estable después de sufrir dos episodios de insuficiencia respiratoria el lunes. En su actualización nocturna, el Vaticano dijo que el Papa no presentó más episodios de insuficiencia respiratoria o broncoespasmo. “Permaneció afebril, siempre alerta, cooperando con las terapias y bien orientado”, dijo el comunicado. El pontífice de 88 años ha estado en el hospital desde mediados de febrero recibiendo tratamiento por neumonía. Después de los episodios del lunes, el Papa comenzó a usar una máscara de oxígeno y un ventilador para ayudarle a respirar. Fue la segunda vez que se usaba la intervención mecánica, tras pasar dos días en el ventilador después de una crisis respiratoria “aislada” que involucró vómitos el viernes, dijo el Vaticano. En la actualización del martes, la Santa Sede dijo que el Papa Francisco había vuelto a la terapia de oxígeno de alto flujo. Durante el día alternó entre la oración y el descanso y esta mañana recibió la Eucaristía, agregó. El Papa Francisco se perderá la procesión y misa del miércoles que marca el primer día de Cuaresma, el período de seis semanas que conduce a la Pascua. No ha podido pronunciar su tradicional oración del Ángel en persona en cada uno de los últimos tres domingos. El Papa fue ingresado en el hospital el 14 de febrero después de experimentar dificultades para respirar durante varios días. Primero fue tratado por bronquitis antes de ser diagnosticado con neumonía en ambos pulmones. El pontífice es particularmente susceptible a la neumonía, una infección de los pulmones que puede ser causada por bacterias, virus u hongos, después de haber contraído pleuritis – una inflamación de los pulmones – cuando era joven y haber tenido una extracción parcial de pulmón. Fuentes del Vaticano enfatizan, como lo han hecho todo el tiempo, que la condición del Papa sigue siendo compleja – sus médicos siguen siendo cautelosos – y no está fuera de peligro.