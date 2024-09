El Papa dice que el abuso sexual es ‘demoníaco’ mientras interviene en nueva polémica en la iglesia francesa.

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) – El Papa Francisco llamó “demoníaco” al abuso sexual el viernes cuando comentó sobre las últimas revelaciones de agresiones sexuales contra un legendario sacerdote francés, Abbé Pierre, quien dedicó su vida a abogar por los sin hogar. Abbé Pierre, quien murió en 2007, fue una de las figuras públicas más queridas de Francia. El fundador de la Comunidad Internacional Emmaus para los pobres, Abbé Pierre, había sido parte de la conciencia de Francia desde la década de 1950, cuando persuadió al Parlamento a aprobar una ley, aún vigente, que prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos durante el invierno. Emmaus International reveló esta semana que había corroborado 17 nuevas denuncias contra su difunto fundador, sumando a las siete que se hicieron públicas en julio cuando se reveló que las denuncias eran de “agresión sexual o acoso sexual”. El escándalo provocó indignación entre los católicos franceses, para quienes Abbé Pierre era un héroe e ícono. El sujeto preguntó al regresar de Asia al Papa Francisco, durante una conferencia de prensa en el avión, lo que el Vaticano sabía y cuándo sobre Abbé Pierre, dado que se informó que al menos algunas personas cercanas a él conocían su comportamiento sexual impulsivo. Francisco dijo que no sabía exactamente cuándo el Vaticano había sabido de su abuso, pero que fue después de que él había fallecido. Llamó a Abbé Pierre un “terrible pecador”, pero que tal “crimen vergonzoso” también era “la condición humana”. “Es un hombre que hizo mucho bien, pero también es pecador. Tenemos que hablar claramente de estas cosas, y no ocultarlas”, dijo. “El abuso, en mi juicio, es algo demoníaco, porque cada tipo de abuso destruye la dignidad de la persona”. Según Emmaus, los 17 nuevos casos involucran a mujeres que informaron comportamientos similares a los reportados por las primeras siete víctimas, extendiendo las acusaciones de abuso desde la década de 1950 hasta la de 2000. Sus afirmaciones involucraban “tocamientos no solicitados en los pechos y besos forzados”, así como contacto sexual repetido con una persona vulnerable, penetración sexual con una mujer adulta y contacto sexual con un niño, según Emmaus. El caso de Abbé Pierre es el último que involucra a un líder católico reverenciado y carismático que resulta ser un depredador sexual. Es similar de alguna manera al escándalo que involucra a otro ícono francés, Jean Vanier, quien fundó el movimiento L’Arche para cuidar a personas con discapacidades y más tarde se descubrió que había tenido un comportamiento inapropiado con mujeres adultas. El sr___tuvo que enfrentar un caso similar durante su visita a Timor Oriental. El obispo timorense Carlos Ximenes Belo ganó el Premio Nobel de la Paz por su campaña no violenta por la independencia, pero el Vaticano reveló en 2022 que había sido sancionado por abusar sexualmente de jóvenes. Belo fue permitido por Juan Pablo II retirarse tranquilamente en 2002, y el Vaticano nunca reveló lo que sabía y cuándo sobre sus crímenes. El sr___no mencionó a Belo por su nombre cuando estaba en Timor Oriental, donde Belo todavía es venerado y muchos timorenses se rehusan a creer que fuera un abusador. Pero el sr___condenó el “abuso” en términos generales a su llegada a Dili. Emmaus y la Fundación Abbé Pierre anunciaron una serie de medidas para distanciarse de su fundador, incluyendo cambios en el nombre de la fundación y los logotipos de Emmaus, y cerrar un memorial dedicado al sacerdote. La cobertura religiosa de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.