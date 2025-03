El Papa ausente de la Plaza San Pedro por tercera semana consecutiva.

Por tercera semana consecutiva, el Papa Francisco no ha podido entregar su tradicional oración del Ángelus en persona, con el Vaticano publicando en su lugar sus comentarios escritos. El Vaticano dijo que el texto, enviado desde su habitación de hospital en Roma, había sido escrito “en los últimos días”. En él, el Papa agradeció a las personas por sus oraciones y a su equipo médico por su cuidado. “Siento en mi corazón la ‘bendición’ que se esconde en la fragilidad, porque es precisamente en estos momentos que aprendemos aún más a confiar en el Señor,” escribió. “Al mismo tiempo, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu la condición de tantas personas enfermas y sufrientes.” El Papa dijo a los católicos de todo el mundo que sentía su “afecto y cercanía”. “Me siento como si fuera ‘cargado’ y apoyado por todo el pueblo de Dios. ¡Gracias a todos!” dice el texto. En la última actualización del Vaticano, se dijo que el Papa Francisco estaba descansando después de una noche “tranquila”. El domingo por la mañana, según el Vaticano, “el Papa se despertó, desayunó con café, continuó su terapia y leyó los periódicos como suele hacer”. El Papa recibió dos visitas en el hospital Gemelli el domingo, siendo los primeros visitantes externos mencionados por el Vaticano desde el lunes pasado. Una vez más, fue el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Parolin, y su adjunto, Monseñor Pena Parra, quienes vieron al Papa Francisco en su habitación del hospital en el décimo piso. No hay detalles sobre la duración de su visita o de qué se discutió. El viernes, el Papa sufrió una segunda “crisis” respiratoria, después de lo cual recibió apoyo adicional de oxígeno, pero no fue intubado. Para el sábado por la noche, el Vaticano describió su condición como estable, sin fiebre y sin más “crisis” en su respiración. Se dijo que estaba “alerta” y comiendo normalmente. En su Ángelus del domingo, el Papa también rezó por la paz, incluyendo en “la atormentada Ucrania, Palestina e Israel”, añadiendo: “Desde aquí, la guerra parece aún más absurda.” Los domingos, los visitantes al Vaticano generalmente se reúnen en la Plaza de San Pedro para ver al Papa aparecer en una ventana en lo alto del Palacio Apostólico en el apartamento papal oficial. Sin embargo, Francisco no vive allí, optando por el entorno más sencillo de la Casa Santa Marta del Vaticano.