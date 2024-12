El panel de inversión extranjera está dividido en la oferta de Nippon por US Steel.

Desbloquea la newsletter de la Casa Blanca Watch de forma gratuita

El Tesoro de EE. UU. ha informado a Nippon Steel que el panel que examina su propuesta de adquisición de US Steel no ha llegado a un consenso sobre cómo mitigar los riesgos de seguridad, aumentando las probabilidades de que el presidente Joe Biden bloquee el acuerdo de $15 mil millones.

El Tesoro, que preside el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, escribió a Nippon Steel y US Steel el sábado para explicar que las nueve agencias en el panel Cfius estaban luchando por llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 23 de diciembre para enviar una recomendación a Biden, según varias fuentes familiarizadas con las conversaciones.

El Financial Times informó a principios de esta semana que al menos tres agencias de Cfius – el Tesoro, el Pentágono y el departamento de estado – habían concluido que la adquisición del icónico productor de acero estadounidense no planteaba riesgos de seguridad. La principal oposición dentro de Cfius a la transacción está siendo liderada por Katherine Tai, la representante de comercio de EE. UU.

Biden y el presidente electo Donald Trump se han opuesto al acuerdo. Biden se manifestó públicamente en contra del acuerdo a principios de este año, lo que críticos dijeron que equivalía a politizar el proceso de Cfius.

Cfius ha redactado un acuerdo de mitigación que describe cómo Nippon Steel podría aliviar las preocupaciones planteadas por algunas de las agencias gubernamentales. Pero las personas dijeron que USTR no mostró signos de revertir su oposición.

Si Cfius llegara a un acuerdo unánime, Biden tendría que encontrar otra justificación para desbaratar la transacción si quisiera bloquearla. Sin embargo, si el panel permanece dividido, Biden tendría que tomar la decisión.

Una persona muy cercana al proceso dijo que Biden estaba decidido a bloquear el acuerdo. Afirmó que algunas agencias gubernamentales que presionan para aprobar el acuerdo también estaban cada vez más resignadas a perder la batalla en Cfius.

Al preguntarle si Biden bloquearía el acuerdo, dijo: “No es cuestión de si, sino de cuándo”.

La situación ha enrarecido las relaciones entre EE. UU. y Japón, su aliado más importante en Asia. Funcionarios japoneses señalan que Washington quiere que Tokio trabaje en conjunto para contrarrestar a China, pero dice que Japón representa un riesgo de seguridad.

Varios altos funcionarios de EE. UU. le dijeron al FT que la oposición de Biden era política. Biden, y más tarde Kamala Harris, y Trump, todos utilizaron su oposición para intentar ganar votos sindicales en Pensilvania, donde tiene su sede US Steel.

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba le pidió a Biden que respalde el acuerdo cuando se reunieron en la cumbre del G20 en Lima, Perú, según una persona familiarizada con la conversación.

Takahiro Mori, vicepresidente de Nippon y principal negociador, visitó Washington esta semana para hacer campaña a favor del acuerdo. Cuatro personas familiarizadas con su visita dijeron que Mori sostuvo llamadas telefónicas con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, el viernes para discutir la situación.

Tanto el Tesoro como Comercio declinaron hacer comentarios. Nippon Steel también declinó hacer comentarios.

Subsecretarios de gabinete de las agencias de Cfius se reunieron la semana pasada para intentar llegar a un consenso, pero no tuvieron éxito. Varias personas dijeron que tendrán otra reunión la próxima semana en un último esfuerzo para llegar a un acuerdo, pero dijeron que no había señales de que Tai cambiaría de opinión. USTR no respondió a una solicitud de comentarios.

Aún no está claro si Raimondo respalda el acuerdo de mitigación. Varias personas dijeron que Comercio parecía estar en la cuerda floja. El departamento de comercio declinó hacer comentarios.

“El caso de Nippon revela una falla en el proceso de Cfius, donde un miembro como USTR, que no tiene antecedentes de seguridad nacional ni representa ningún riesgo específico derivado de esta transacción, pueda cometer un grave error geoestratégico”, dijo un ex funcionario de Cfius de la administración de Biden.

“Tai está jugando un juego que expone el proceso de Cfius a convertirse en una herramienta permanente de los políticos, expande de manera irrazonable el alcance de lo que se considera seguridad nacional y obligará a Estados Unidos a poner por escrito que Japón es una amenaza para la seguridad nacional, lo cual es simplemente falso y perjudicial para la seguridad estadounidense”, añadió el ex funcionario.