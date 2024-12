El panel de inversión extranjera de EE. UU. dividido en el trato Nippon-U.S. Steel, informa FT Por Reuters

“

El Tesoro de los Estados Unidos ha informado a Nippon Steel de Japón que el panel que revisa su propuesta de compra de $14.9 mil millones de dólares de U.S. Steel aún no ha llegado a un acuerdo sobre cómo abordar las preocupaciones de seguridad, informó el Financial Times el domingo.

El Tesoro, que lidera el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), escribió a ambas empresas el sábado diciendo que las nueve agencias en el panel estaban luchando por llegar a un consenso antes de la fecha límite para presentar una recomendación al Presidente Joe Biden, según el informe, citando varias fuentes familiarizadas con las conversaciones.

CFIUS, un comité poderoso encargado de revisar las inversiones extranjeras en empresas estadounidenses por riesgos de seguridad nacional, tiene hasta el 22 de diciembre para tomar una decisión sobre si aprobar, bloquear o extender el plazo para la revisión del acuerdo, según lo informado por Reuters.

U.S. Steel y CFIUS no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre el informe del Financial Times, mientras que Nippon Steel se negó a hacer comentarios.

La adquisición ha enfrentado oposición dentro de los Estados Unidos desde que se anunció el año pasado, con tanto Biden como su sucesor entrante Donald Trump indicando públicamente sus intenciones de bloquear la compra.

CFIUS informó a las dos compañías en septiembre que el acuerdo crearía riesgos para la seguridad nacional porque podría dañar el suministro de acero necesario para proyectos críticos de transporte, construcción y agricultura, según una carta vista por Reuters.

“