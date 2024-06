El Paisaje Fronterizo de Ucrania, en Fotos – The New York Times

Fotografías por David Guttenfelder

Escrito por Peter Robins

David Guttenfelder viajó a lo largo de la frontera noreste de Ucrania dos veces en los meses antes de que las tropas rusas volvieran a entrar.

7 de junio de 2024

Los invasores no habían regresado, por ahora. Pero a lo largo de unos 600 kilómetros de territorio fronterizo noreste de Ucrania que The New York Times visitó a fines del año pasado y nuevamente en la primavera, la guerra nunca se fue.

Gran parte de esta zona, en las regiones de Kharkiv y Sumy, era tierras de cultivo. Ahora una granja albergaba a una unidad contra-saboteadores – formada por rusos anti-Putin, para evitar enviar tropas ucranianas a Rusia – preparándose antes del amanecer para un ataque transfronterizo.

Los campos están demasiado expuestos al fuego ruso como para intentar una cosecha. En su lugar, están sembrados con “dientes de dragón”, barreras antitanque de concreto típicamente unidas con cables y enhebradas con alambre de púas.

En 2022, las tropas rusas avanzaron por esta zona y casi llegaron a las puertas de ciudades importantes como Kharkiv y Sumy. Luego, antes de que terminara ese año, las fuerzas ucranianas los hicieron retroceder al otro lado de la frontera.

Las tropas rusas comenzaron una nueva ofensiva en la región de Kharkiv el mes pasado. Pero estos pueblos, a menos de 10 millas de la frontera, siempre estuvieron dentro del alcance de la artillería.

Las sirenas no pueden proporcionar suficiente tiempo de advertencia para un bombardeo desde tan cerca, y las defensas aéreas no pueden repelerlo. Los residentes dependen de entregas de ayuda humanitaria, y la larga y fría espera de suministros se lleva a cabo bajo bombardeos casi diarios.

Los bombardeos y ataques con drones ya estaban intensificándose antes de la nueva ofensiva terrestre.

Y el ejército de Ucrania ya estaba transformando el paisaje: nuevos laberintos de trincheras y bunkers, más zonas cerradas y vastos campos y bosques de minas terrestres. En los puntos de control, soldados nerviosos usaban drones para escanear las carreteras que se acercaban.

Pronto, dijo el alcalde de un pueblo que se encuentra dentro del alcance de la artillería rusa, no habría nada que fotografiar más que perros callejeros y ruinas.

El gobierno civil ha luchado por proporcionar suministros y necesidades básicas o persuadir a los residentes para evacuar por completo. Las escuelas enseñan de forma remota o dentro de refugios subterráneos.

La guerra está provocando un cambio drástico en una zona donde las familias a menudo tienen miembros en Rusia y Ucrania y donde una fe y cultura común se extienden a través de la frontera. Incluso ahora, un cruce fronterizo ha permanecido abierto para civiles en la región de Sumy.

En el pueblo de Richky, a unas siete millas de la frontera rusa en la región de Sumy, el padre Bohdan de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana dijo que después de un aumento de los ataques rusos, muy pocas personas podían asistir a la iglesia. Ahora, “Solo en días festivos, como Pascua, la iglesia está llena”, dijo.

Sus dos hijos se mudaron a Polonia con sus familias antes de que comenzara la guerra a gran escala en febrero de 2022. El padre Bohdan y su esposa han resistido sus ruegos para mudarse al extranjero.

“Es mi ciudad natal”, dijo. “¿Cómo puedo ir a otro lugar?”

En algunos pueblos, solo unas pocas personas permanecieron, en su mayoría mujeres y personas mayores sin un lugar a donde ir. Vovchansk, que se convirtió nuevamente en un campo de batalla en mayo después de que las fuerzas rusas cruzaron la frontera en la región de Kharkiv, tenía alrededor de 2,000 residentes en diciembre, frente a los aproximadamente 17,000 de su población previa a la guerra. Se había deteriorado visiblemente para la primavera.

Las cicatrices de la invasión y los bombardeos habían hecho que algunos asentamientos reconstruidos fueran inhabitables.

El nuevo impulso de Rusia en Kharkiv comenzó en quizás el momento más vulnerable de Ucrania desde el comienzo de la guerra a gran escala: sus fuerzas agotadas, su arsenal de armas y municiones agotado después de meses de retraso por parte de su proveedor más importante, Estados Unidos.

Ahora, más ayuda estadounidense está llegando y el Parlamento de Ucrania ha cambiado las reglas de reclutamiento militar para intentar reclutar más tropas. Pero todo apunta a que Rusia está intensificando la presión.

Mientras argumentaban recientemente por más margen para disparar armas fabricadas en Estados Unidos en territorio ruso, los funcionarios ucranianos han señalado una mayor acumulación de tropas, incluidas justo al otro lado de la región de Sumy.

Los territorios fronterizos de Ucrania pueden estar a punto de volverse aún más peligrosos.

Yurii Shyvala, Dzvinka Pinchuk y Oleksandr Chubko contribuyeron con la información.