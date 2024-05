El país sufre su campaña electoral más violenta.

Hace 3 horas

Will Grant, corresponsal de BBC México y Centroamérica en Guerrero

Cinthia Juárez se postula para un cargo en Acapulco después de que su amigo, un famoso activista de derechos gay, fue asesinado en la campaña electoral

En lo que ha sido la campaña electoral más violenta en la historia de México, el estado occidental de Guerrero es el lugar más peligroso del país para buscar votos.

Pocos lo aprecian mejor que Cinthia Juárez.

Uno de los primeros en ser asesinados en la campaña electoral fue su amigo de la infancia, Moisés “Moy” Juárez Abarca. Un activista de derechos gay de renombre nacional, el Sr. Abarca era candidato del partido de oposición PRD al gobierno local antes de ser secuestrado por hombres armados.

Su cuerpo fue encontrado posteriormente abandonado en una fosa común junto con otros 16.

“Junto a mi amigo Moy, he pasado más de veinte años en el activismo político. Esta ha sido la campaña más violenta que hemos visto en el estado de Guerrero y en Acapulco”, dice Cinthia, quien lo ha reemplazado en la boleta electoral.

Con su colega asesinado y la investigación sobre su caso prácticamente archivada, Cinthia es muy consciente del riesgo que está corriendo al postularse para su cargo. Pero la mujer pequeña y decidida, quien también es una destacada defensora de los derechos gay en su comunidad, dice que se niega a ceder al miedo.

“Por supuesto, tengo miedo. Tengo miedo de que un día salga de casa y nunca regrese, y que sea algo motivado políticamente. Pero la política es la única forma que tenemos de alzar la voz, la única forma de devolverle a Acapulco la próspera puerta que una vez fue”.

A medida que se acerca la elección, la violencia solo ha empeorado. Al menos 12 personas fueron encontradas asesinadas en Acapulco el martes, incluidos seis cuerpos descubiertos junto a un mercado, justo días antes de la elección el 2 de junio.

Y una encuesta reciente de la consultora política mexicana, Integralia, pinta un sombrío panorama de violencia política en todo el país. Alrededor de 200 servidores públicos, políticos y candidatos han sido asesinados o amenazados en el período previo a la elección de junio, con más de 50 víctimas solo en Guerrero.

La violencia ha abarcado todo el espectro político, aunque estadísticamente, los candidatos del partido gobernante Morena han sido los más afectados.

Quizás el asesinato de mayor perfil en el estado tuvo lugar en Acapulco justo antes de Navidad. Uno de los candidatos más destacados de Morena para la alcaldía de la ciudad, Ricardo Taja, fue asesinado a tiros mientras cenaba en un restaurante con su guardaespaldas.

La violencia política perpetrada por los cárteles de la droga no es algo nuevo en México.

Pero la magnitud del problema en esta campaña ha sorprendido incluso a los políticos con más experiencia aquí. Se esperaba que el Sr. Taja tuviera un buen desempeño en la elección si hubiera asegurado la candidatura.

Los nombres están siendo eliminados de la boleta electoral a través de la bala, lo que significa que algunos votantes se verán obligados a elegir candidatos que sirvan mejor a los intereses del crimen organizado en lugar de las necesidades de sus comunidades.

Cinthia Juárez llevó a la BBC a recorrer algunas empresas locales con Evodio Velázquez. Un exalcalde de Acapulco, el Sr. Velázquez dice que ha sufrido amenazas durante toda su vida política.

Mientras se postulaba para el Congreso en esta elección, hombres armados aparecieron en su casa y exigieron verlo, en un acto descarado de intimidación.

Desde entonces, ha abandonado la carrera.

“Prefiero prevenir que lamentar”, dice. “No quiero convertirme en otra estadística de asesinato”.

El ex alcalde dice que había contactado a las autoridades federales para que le asignaran un equipo de seguridad, pero que “cayeron en oídos sordos. No han tomado ninguna medida en absoluto”.

El Sr. Velázquez dice que esta campaña electoral más sangrienta ha sembrado “incertidumbre y miedo en la sociedad”, lo cual atribuye a “políticas públicas fallidas en las áreas de prevención y seguridad”.

Sin embargo, se prevé que los candidatos del partido gobernante barran en el ámbito local y estatal en Guerrero.

De hecho, es probable que los votantes en el estado reelijan a una de las figuras más controvertidas de la política mexicana, el senador Félix Salgado Macedonio.

El senador se vio obligado a retirarse de la carrera por la gobernatura estatal en 2021 debido a acusaciones de violación y agresión sexual. Él negó los cargos y finalmente el caso en su contra fue desestimado.

Durante el escándalo, contó con el apoyo inquebrantable del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las encuestas oficiales muestran que alrededor del sesenta por ciento de los mexicanos consideran sus ciudades inseguras. El senador Salgado Macedonio insiste en que eso es una mejora con respecto a años anteriores. También niega que la estrategia de seguridad del presidente, a menudo resumida por su cita “abrazos, no balazos”, haya fallado:

“Esa cita debe ponerse en contexto”, argumenta. “El presidente estaba diciendo que en México queremos ver abrazos, no balas. Que debemos abordar las causas raíz de la violencia, incluida la pobreza y la desintegración de la familia”.

Sin embargo, admitió que en Guerrero y en todo el país hay una enorme tarea por delante para cualquiera que resulte ganador el 2 de junio. La candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, es la favorita para convertirse en la primera mujer presidenta de México.

“Tenemos que avanzar poco a poco hasta lograr la pacificación de todo el país”, dice el senador Salgado. “Pero tenemos otro problema: nuestro gran vecino del norte. Para que las drogas se compren y vendan, primero debe haber oferta y demanda. Entonces, ¿quién consume las drogas?”

La gente de Acapulco ha pasado un año extremadamente duro.

Hace ocho meses, el huracán Otis azotó la ciudad costera con una fuerza devastadora. Los daños causados por la tormenta de categoría cinco aún son evidentes, desde los edificios de apartamentos frente a la playa destruidos hasta los barrios de bajos ingresos.

Se perdieron vidas y medios de vida.

Mercedes Sánchez perdió más que la mayoría. Llora mientras explica cómo su madre y su hermano fueron sepultados bajo un deslizamiento de tierra, a solo unas calles de su modesta casa en el barrio de Francisco Villa.

Mercedes dice estar agradecida por la respuesta ante el desastre del gobierno, que ha incluido paquetes de alimentos, ayuda financiera directa de alrededor de $3,000 (£2,360) por hogar e incluso electrodomésticos nuevos.

Pero mientras que Acapulco está comenzando a levantarse de nuevo después de la tormenta, su situación de seguridad sigue siendo grave: no pasa un día en la ciudad sin un asesinato.

A unas cuadras de distancia, la última víctima fue un taxista, baleado mientras esperaba clientes, cinta policial amarilla todavía acordonando la escena del crimen y manchas de sangre visibles en la carretera.

A medida que se acerca el día de votación, Mercedes dice que la criminalidad constante influirá en su decisión final. La vida diaria en su comunidad está llena de peligros.

“No podemos ni siquiera salir sin miedo. Incluso si no estás buscando problemas, podrías simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es peligroso todo el tiempo”.