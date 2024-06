El país exige respuestas: Rahul critica al primer ministro por los ataques en Jammu y Cachemira | Noticias de la India

El congreso el Rahul Gandhi criticó al PM Narendra Modi el miércoles, acusando al gobierno de no lograr arrestar a los responsables de los ataques terroristas en Reasi, Kathua y Doda el 9 de junio, coincidiendo con la ceremonia de toma de posesión del Consejo de Ministros de la Unión.

Rahul publicó en X, “(PM) está tan ocupado respondiendo a mensajes de felicitación que no puede escuchar los gritos de las familias de los peregrinos asesinados brutalmente en J&K. El país quiere una respuesta. ¿Por qué no han sido capturados los responsables de los ataques terroristas en el régimen del BJP?”

El presidente del departamento de medios y publicidad del Congreso, Pawan Khera, destacó que mientras los ministros de la Unión estaban tomando juramento y los jefes de estado visitaban el país, India sufrió un horrible ataque terrorista en Reasi cuando los terroristas dispararon contra un autobús que transportaba peregrinos del Templo de Shiv Khori a Katra.

“¿Los victimas no merecían una palabra de simpatía del autoproclamado’ divino’ PM? Modi está ocupado publicando respuestas a tweets de felicitación de los líderes paquistaníes – Nawaz Sharif y el PM paquistaní Shahbaz Sharif. ¿Por qué ha mantenido un silencio estoico?”

Khera también alegó, “Las huecas afirmaciones del BJP sobre el retorno de la paz y la normalidad en J&K han sido completamente expuestas. Su política de ‘Naya Kashmir’ es un fracaso rotundo ya que al BJP no le importa luchar en las elecciones en el valle.”

