El óxido alcanza un nuevo récord histórico.

El lenguaje de programación Rust, de nueve años, es la estrella del Índice de la Comunidad de Lenguajes de Programación TIOBE este mes. Rust subió al número 13 desde el número 17, un salto del 0.93% en mayo al 1.18% en julio. La lista de los 10 principales lenguajes de programación se mantuvo principalmente estable, con Go aferrándose a su lugar en el número 7 después de un dramático aumento el mes pasado.

El Índice de la Comunidad de Programación TIOBE muestra tendencias en lenguajes de programación basadas en el volumen de motores de búsqueda.

Tendencias año tras año del Índice de la Comunidad de Programación TIOBE. Imagen: TIOBE Software

Rust recomendado por el gobierno de Estados Unidos

TIOBE Software ha estado siguiendo de cerca a Rust a medida que ha ido subiendo gradualmente en la clasificación.

Las puntuaciones de Rust en los últimos dos años tienden al alza. Imagen: TIOBE Software

“Ganar 4 posiciones puede parecer un cambio pequeño, pero Rust ha sido ‘el tema de conversación’ en los últimos años sin hacer mucho progreso en el índice de TIOBE”, escribió el CEO de TIOBE Software, Paul Jansen, en la actualización de julio.

Rust fue recomendado por el gobierno de Estados Unidos como una alternativa más segura a C o C++ porque es seguro en términos de memoria, lo que ha ayudado a Rust a escalar en la clasificación del índice. En términos del sistema de puntos exclusivo de TIOBE, Rust creció un 0.29% año tras año para alcanzar el 1.18%, su puntuación más alta hasta ahora.

“La comunidad está creciendo, incluido el número de bibliotecas y herramientas de terceros”, dijo Jansen. Predijo que Rust se encamina hacia el top 10 en el Índice de TIOBE.

VER: La Casa Blanca recomendó lenguajes de programación seguros para la memoria en marzo.

Otros cambios en el Índice de TIOBE en julio

Go sigue siendo un lenguaje de programación para vigilar en el Índice de TIOBE, con un salto del 13º lugar al 7º lugar año tras año. C++ ganó popularidad ligeramente, mientras que C perdió algo de popularidad, pero ninguno fue suficiente para cambiar los primeros puestos de los dos lenguajes.

