El observador sale hacia la tortuga para proceder después de un acuerdo de última hora.

“

Manténgase informado con actualizaciones gratuitas

Simplemente regístrese en el Media myFT Digest, que se envía directamente a su bandeja de entrada.

Se espera que el propietario del Grupo de Medios Guardian anuncie el viernes que ha acordado la venta de The Observer a la nueva empresa digital Tortoise a pesar de dos días de huelga por parte del personal en contra del acuerdo.

Los miembros del Fideicomiso Scott se reunieron el jueves por la noche para discutir el acuerdo, según el cual Tortoise adquirirá el periódico dominical de 233 años por una pequeña suma pero con la promesa de invertir £25 millones en revivir y hacer crecer el título en los próximos cinco años.

Según personas cercanas a la situación, el Fideicomiso Scott, un fondo de £1.3 mil millones que ha sido dueño de The Guardian desde 1936 y de The Observer desde 1993, ha acordado permitir que la venta siga adelante. La junta directiva de The Guardian ya ha dado su aprobación al acuerdo.

Se espera que el acuerdo tenga una serie de condiciones adjuntas para satisfacer las preocupaciones del personal, que han llevado a críticas abiertas hacia Anna Bateson, directora ejecutiva del grupo de medios, así como la editora del Guardian Katherine Viner y miembros del Fideicomiso Scott.

En un correo electrónico al personal esta semana, el presidente del fideicomiso, Ole Jacob Sunde, dijo que permanecería como copropietario de The Observer para garantizar una financiación “sostenible a largo plazo”.

Dijo que todos los propietarios deberían “encarnar los valores de independencia editorial, libertad de prensa y periodismo liberal que han sido parte del ethos de The Observer desde que lo compramos”.

The Guardian está ofreciendo un plan de reducción voluntaria de personal para el personal de Observer que no quiera unirse a Tortoise, y la oportunidad de solicitar puestos en el periódico hermano. El personal de Observer ha sido prometido los mismos títulos de trabajo, salarios y beneficios si se mudan.

La decisión llega después de dos días de protestas por parte del personal, que está preocupado por el futuro financiero del periódico bajo Tortoise, un grupo de medios con pérdidas fundado por el ex editor de The Times James Harding.

El personal del Guardian se declaró en huelga el miércoles por la mañana, atrayendo el apoyo de celebridades y diputados, con una nueva huelga de dos días planeada para más adelante este mes.

Se han presentado varios enfoques alternativos para The Observer, aunque todos menos uno han permanecido anónimos. Dale Vince, el magnate de la energía verde y donante del Partido Laborista, dijo la semana pasada que “estaríamos interesados en la idea de mantener el título en un fideicomiso” en caso de que la oferta de Tortoise fracasara.

Un portavoz del Grupo de Medios Guardian dijo que no habían recibido “ninguna oferta que contenga detalles sustanciales de ninguna parte que no sea Tortoise Media”.

Harding ha acordado financiar el periódico con una variedad de inversores, incluido Gary Lubner, un donante sudafricano del Partido Laborista. Además de una participación minoritaria, el Fideicomiso Scott planea mantener un asiento en la junta directiva en un movimiento diseñado para calmar los temores sobre el futuro del periódico.

“