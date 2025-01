El NYT se queda varado hoy – mis pistas, respuestas y spangram para el domingo, 26 de enero (juego #329)

Strands es el último juego de palabras de NYT después de Wordle, Spelling Bee y Connections, y es muy divertido. Puede ser difícil, sin embargo, así que sigue leyendo para mis consejos de Strands.

¡ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre NYT Strands hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas!

NYT Strands hoy (juego #329) – pista nº1 – tema de hoy

¿Cuál es el tema de NYT Strands hoy?

• El tema de NYT Strands de hoy es… Ore o eso dicen

NYT Strands hoy (juego #329) – pista nº2 – palabras clave

Juega cualquiera de estas palabras para desbloquear el sistema de pistas dentro del juego.

NYT Strands hoy (juego #329) – pista nº3 – espangrama

¿Cuál es una pista para el espangrama de hoy?

• Elementos vitales

NYT Strands hoy (juego #329) – pista nº4 – posición del espangrama

¿Cuáles son dos lados del tablero que toca el espangrama de hoy?

Primer lado: arriba, 3ª columna

Último lado: abajo, 4ª columna

Correcto, las respuestas están abajo, ¡así que NO SIGAS LEYENDO MÁS SI NO QUIERES VERLAS!

NYT Strands hoy (juego #329) – las respuestas

(Crédito de la imagen: New York Times)

Las respuestas de Strands de hoy, juego #329, son…

NÍQUEL

HIERRO

COBALTO

CADMIO

ALUMINIO

TITANIO

ESPANGRAMA: METAL PURO

Mi calificación: Fácil

Mi puntuación: 1 pista

Fue bastante obvio con la pista del tema lo que estábamos buscando hoy y, por supuesto, mi mayor temor era tener que deletrear ALUMINIO – o más bien, ALUMINUM como ustedes en los Estados Unidos lo tendrían. Algunos muy obvios – y mucho más fáciles de encontrar y deletrear – METAL PURO fueron dejados fuera del rompecabezas, incluyendo Oro, Cobre, Zinc y Plata.

Mientras completaba el juego, mi mente divagaba hacia el género de heavy metal, y el pensamiento de que se llamaba así por Iron Maiden – el hierro siendo un metal particularmente pesado. Pero en realidad, Google me dice que proviene de la canción Born to Be Wild de la banda de los años 70 Steppenwolf, que incluye la frase “heavy metal thunder”. Así que hoy aprendí dos cosas – eso, además de cómo deletrear ALUMINIO.

¿Cómo te fue hoy? Hazme saber en los comentarios abajo.

¿Qué es NYT Strands?

Strands es el nuevo juego de palabras del NYT, siguiendo a Wordle y Connections. Ahora está fuera de beta, por lo que es un miembro de pleno derecho de la colección de juegos del NYT y se puede jugar en el sitio de Juegos de NYT en ordenador o móvil.

Tengo una guía completa sobre cómo jugar a NYT Strands, completa con consejos para resolverlo, así que échale un vistazo si estás luchando para vencerlo cada día.