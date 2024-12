El NYT de hoy está enredado: mis pistas, respuestas y spangramas para el domingo, 29 de diciembre (juego #301)

Strands es el último juego de palabras del NYT después de Wordle, Spelling Bee y Connections, ¡y es muy divertido! Sin embargo, puede ser difícil, así que sigue leyendo para mis sugerencias de Strands.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre el NYT Strands de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

NYT Strands hoy (juego #301) – pista #1 – tema de hoy

¿Cuál es el tema del Strands del NYT de hoy?

• El tema del NYT Strands de hoy es… Delicias del Festival de Luces

NYT Strands hoy (juego #301) – pista #2 – palabras clave

Juega cualquiera de estas palabras para desbloquear el sistema de pistas del juego.

STOKE

DIAL

BROKEN

SLAG

CALL

LADS

NYT Strands hoy (juego #301) – pista #3 – espangrama

¿Cuál es una pista para el espangrama de hoy?

• Fiesta judía

NYT Strands hoy (juego #301) – pista #4 – posición del espangrama

¿Cuáles son dos lados del tablero que toca el espangrama de hoy?

Primer lado: izquierda, 4ª fila

Último lado: abajo, 2ª columna

Correcto, las respuestas están abajo, así que NO AVANCES MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

NYT Strands hoy (juego #301) – las respuestas

Las respuestas al Strands de hoy, juego #301, son…

KUGEL

LATKES

BRISKET

CHALLAH

APPLE SAUCE

SPANGRAM: COMIDA DE JANUCA

Mi calificación: Moderada

Mi puntaje: 1 pista

El sufganiyot es el artículo más grande que falta en esta lista de COMIDA DE JANUCA, o más bien, COMIDA DE JANUCA, porque el NYT deletreó el nombre de la festividad de una manera diferente a como generalmente se lista en otros lugares. Dicho esto, es una de esas palabras con múltiples ortografías en uso general, así que tal vez esta es solo otra que no he visto antes.

De todos modos, volviendo al sufganiyot. Para mí, los donuts son una indulgencia durante todo el año. Incluso tengo una tarjeta de lealtad para una cadena de panaderías que me recompensa con un donut gratis semanalmente, tal es mi, eh, lealtad que aún no me he perdido mi regalo gratuito.

Tendremos que esperar hasta 2027 para que Navidad y la festividad judía de ocho días coincidan nuevamente, cuando comience en Nochebuena.

Mientras tanto, Festivus – el festival para el resto de nosotros – continúa celebrándose el 23 de diciembre, con el “aireo de quejas” anual. No estoy seguro si los celebrantes de Festivus comen donuts, pero realmente deberían.

Respuestas del NYT Strands de ayer (sábado, 28 de diciembre, juego #300)

LAVANDA

PATCHOULI

CEDRO

EUCALIPTO

SPANGRAM: AROMATERAPIA

¿Qué es NYT Strands?

Strands es el nuevo juego de palabras del NYT, siguiendo a Wordle y Connections. Ahora está fuera de beta, por lo que es un miembro de pleno derecho de la colección de juegos del NYT y se puede jugar en el sitio de juegos del NYT en escritorio o móvil.

Tengo una guía completa sobre cómo jugar a NYT Strands, completa con consejos para resolverlo, así que échale un vistazo si estás luchando por vencerlo cada día.