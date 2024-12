El número de muertos por atropello en mercado navideño en Alemania aumenta a cuatro, informa Bild por Reuters

“

Por Thomas Escritt y Rachel More

MAGDEBURGO, Alemania (Reuters) – La cifra de muertos por un atropello masivo en un mercado navideño en la ciudad de Magdeburgo, Alemania, aumentó a cuatro el sábado, según el periódico alemán Bild, después de que se arrestara a un hombre saudí sospechoso de arrollar con un coche a la multitud.

Decenas de personas resultaron heridas en el ataque del viernes por la noche, que se produjo en medio de un intenso debate sobre seguridad y migración durante una campaña electoral en la mayor economía de Europa, en la que la extrema derecha está obteniendo fuertes resultados en las encuestas.

La policía no estuvo disponible de inmediato para comentar sobre las cifras de víctimas reportadas. Los funcionarios locales habían dicho inicialmente que al menos dos personas habían muerto y habían advertido que la cifra podía aumentar.

El reporte de Bild indicó que 41 personas estaban gravemente heridas, 86 estaban recibiendo tratamiento hospitalario por lesiones graves y otras 78 sufrieron lesiones leves.

Las autoridades alemanas están investigando a un doctor saudí de 50 años que ha vivido en Alemania durante casi dos décadas en relación con el atropello. La policía registró su casa durante la noche.

El motivo aún no está claro y la policía aún no ha revelado el nombre del sospechoso. Ha sido nombrado en los medios alemanes como Taleb A.

Una fuente saudí le dijo a Reuters que Arabia Saudí había advertido a las autoridades alemanas sobre el atacante después de que publicara puntos de vista extremistas en su cuenta personal de X que amenazaban la paz y la seguridad.

Der Spiegel informó que el sospechoso había simpatizado con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). La revista no especificó de dónde obtuvo la información.

La agencia de inteligencia doméstica de Alemania declinó hacer comentarios sobre la investigación en curso.

El periódico alemán FAZ dijo que entrevistó al sospechoso en 2019, describiéndolo como un activista antiislam.

“Personas como yo, que tienen un trasfondo islámico pero ya no son creyentes, no son recibidas con comprensión ni tolerancia por los musulmanes aquí”, se le citó diciendo. “Soy el crítico más agresivo de la historia del islam. Si no me crees, pregúntale a los árabes”.

Andrea Reis, quien estuvo en el mercado el viernes, regresó el sábado con su hija Julia para colocar una vela junto a la iglesia con vista al sitio. Dijo que si no hubiera sido por un asunto de minutos, podrían haber estado en el camino del coche.

“Dije, ‘vamos a comprar una salchicha’, pero mi hija dijo ‘no, sigamos paseando’. Si nos hubiéramos quedado donde estábamos, hubiéramos estado en el camino del coche”, explicó.

Las lágrimas corrían por su rostro mientras describía la escena. “Niños gritando, llorando por mamá. Eso no se puede olvidar”, expresó.

El canciller alemán Olaf Scholz tiene programado visitar Magdeburgo más tarde el sábado.

Sus Socialdemócratas están rezagados en las encuestas electorales detrás tanto de la AfD de extrema derecha como de la oposición conservadora líder antes de las elecciones anticipadas programadas para el 23 de febrero.

La AfD ha liderado llamados a una restricción en la migración hacia el país.

Su candidata a canciller Alice Weidel y el co-líder Tino Chrupalla emitieron un comunicado el sábado condenando el ataque.

“El terrible ataque en el mercado navideño en Magdeburgo en medio del apacible periodo previo a Navidad nos ha conmocionado”, dijeron.

Un miembro destacado de los Socialdemócratas de Scholz en el parlamento del Bundestag advirtió contra sacar conclusiones precipitadas y dijo que parecía que el atacante no tenía un motivo islamista.

“Ahora tenemos que esperar a las investigaciones. Parece que las cosas son diferentes de lo que se asumió inicialmente”, dijo Dirk Wiese al periódico Rheinische Post.

“