El número de muertos en la peregrinación del Hajj se eleva a cientos.

Durante la peregrinación anual del hajj en Arabia Saudita, uno de los eventos más importantes en el calendario musulmán, al menos 450 personas murieron bajo un sol ardiente mientras rezaban en los sitios sagrados alrededor de la ciudad santa de La Meca. En medio de las temperaturas máximas que oscilaron entre 108 Fahrenheit y 120, según datos preliminares, y multitudes de personas, muchos se desmayaron y necesitaron atención médica. Los peregrinos, algunos de los cuales han ahorrado toda su vida para el hajj, pasan días caminando y durmiendo en tiendas durante su viaje a La Meca, la ciudad más santa para los musulmanes. El hajj es uno de los cinco pilares del Islam, y todos los musulmanes que son física o financieramente capaces están obligados a embarcarse en la peregrinación. Indonesia ha reportado hasta ahora la mayoría de las muertes, 199, e India reportó 98. Los países dijeron en este momento que no podían estar seguros de que el calor fuera la causa de todas las muertes, aunque parientes de los desaparecidos y fallecidos y operadores turísticos han dicho que el calor fue al menos un factor contribuyente. Se espera que el número de muertos aumente ya que ni Arabia Saudita ni Egipto, de donde provienen muchos peregrinos, han publicado las cifras de muertos para sus ciudadanos. Egipto está tan alarmado que ha establecido centros de crisis para recibir llamadas de angustia y coordinar la respuesta del gobierno mientras las familias se preparan para una alta cifra de muertos ya que se ha informado de muchas personas desaparecidas. Este año, más de 1.8 millones de musulmanes viajaron a La Meca, 1.6 millones de ellos desde fuera de Arabia Saudita, según la Autoridad General de Estadísticas de Arabia Saudita. Muchos se quejaron de que no había suficientes estaciones de enfriamiento o agua para todos los peregrinos, y hubo informes tempranos de que parte del problema era que muchas personas no se registraron oficialmente para la peregrinación, posiblemente para evitar los elevados costos de los paquetes turísticos del hajj. Muchos de los peregrinos son personas mayores que han pasado años ahorrando para viajar a la ciudad santa. En los días antes y durante el período sagrado de Eid al-Adha, los peregrinos visitan varios sitios sagrados, incluyendo dar vueltas a la Kaaba y rezar en el Monte Arafat. En un grupo de Facebook del hajj con más de 900,000 miembros, los egipcios publicaron peticiones por sus familiares desaparecidos. En uno, una mujer dejó un mensaje para su madre: “Mamá, soy yo Rabab. Te esperaré afuera del Puente del Rey Khaled … Por favor, ve esta publicación. Me muero por ti. Eres la luz de mis ojos.” Otros países que informaron sobre cifras de muertos incluyen a Jordania, Túnez y Pakistán. El ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania dijo que 75 peregrinos murieron “como resultado de la ola de calor intensa.” El ministro de Asuntos Religiosos de Túnez, Ibrahim Chaibi, dijo que 49 tunecinos habían muerto. Dijo que se esperaba que el número aumentara a medida que se hiciera más claro el número de peregrinos que viajaban con visas de turista, según la agencia de noticias estatal de Túnez. Un operador turístico egipcio dijo que debido al aumento de las tarifas de los paquetes turísticos del hajj, así como la devaluación de la libra egipcia, muchos peregrinos optaron por visas de turista, lo que había sobrecargado las instalaciones instaladas en La Meca y los sitios sagrados circundantes. El hombre, que habló desde La Meca, describió condiciones severas para los peregrinos no registrados. Hablando bajo condición de anonimato debido a preocupaciones de seguridad, dijo que los peregrinos no registrados no tenían tiendas de campaña y estaban expuestos al calor extremos. Dijo que había muy pocos autobuses, por lo que muchos peregrinos caminaron distancias de más de 12 millas. Hind Hassan, de Egipto, dijo que su tía Safa Tawab murió durante el hajj y que la compañía de turismo que organizó su viaje ocultó la noticia hasta que la familia encontró su nombre en una lista de fallecidos publicada en línea. Un amigo que acompañó a la Sra. Tawab, de 55 años, dijo a la familia que la peregrinación era como “caminar en el camino de la muerte debido al calor y la falta de agua”, dijo la Sra. Hassan. Mahmoud Qassem, un miembro del Parlamento de Egipto, culpó a operadores turísticos dudosos por “la exposición de los peregrinos egipcios al engaño y la estafa por parte de empresas turísticas”, pidiendo una investigación policial. Islamic Relief, una agencia de ayuda global con sede en Londres, ha advertido sobre el impacto del cambio climático en el hajj desde 2019. “Si las emisiones del mundo continúan en un escenario comercial como de costumbre, las temperaturas en La Meca subirán a niveles que el cuerpo humano no podrá soportar”, dijo Shahin Ashraf, jefe de abogacía global de la organización, en un comunicado por correo electrónico el viernes. En Pakistán, que ha perdido al menos 35 personas, según cifras oficiales, los dolientes se reunieron para honrar a sus muertos. Decenas de personas en Chaman, una ciudad en la provincia de Baluchistán a lo largo de la frontera de Pakistán con Afganistán, ofrecieron sus condolencias afuera de la casa de Abdul Bari Kakar. El Sr. Kakar, de 49 años, dirigía una tienda de cilindros de gas y había ahorrado durante meses para hacer lo que era su tercer viaje, dijeron sus familiares. Él eligió ir “a rezar por su abuelo que falleció hace años”, dijo su hijo, Sardar Wali. “Estamos entristecidos por su muerte”, dijo, “pero tuvo la suerte de morir en tierra santa.” Hager Elhakeem contribuyó con informes desde Luxor, Egipto, Christina Goldbaum y Zia ur-Rehman contribuyeron desde Pakistán, Muktita Suhartono desde Indonesia y Judson Jones reportó desde Atlanta.