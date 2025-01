El número de muertos en la guerra de Gaza podría ser significativamente mayor, según investigadores.

La ONU trata las cifras del ministerio de salud como fiables. Las cifras del ministerio no distinguen entre combatientes y civiles, pero un informe reciente de la ONU dijo que la mayoría de las víctimas verificadas durante un período de seis meses eran mujeres y niños. Israel dice que las cifras de Hamas no se pueden confiar. En agosto, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que habían “eliminado más de 17,000 terroristas”, aunque no está claro cómo llegaron a esta cifra. Las IDF insisten en que solo apuntan a los combatientes e intentan evitar o minimizar las bajas civiles. Israel no permite el acceso independiente a los periodistas internacionales de organizaciones mediáticas, incluida la BBC, a Gaza, lo que dificulta verificar los hechos sobre el terreno. El equipo detrás del último estudio utilizó un método estadístico llamado “captura-recaptura”, una técnica que se ha utilizado para evaluar las muertes en otros conflictos. Los investigadores observaron cuántas personas aparecían repetidamente en diferentes intentos de contar las muertes. El nivel de superposición entre esas listas sugiere que el número de muertes causadas directamente por lesiones traumáticas en el conflicto podría ser significativamente mayor que las cifras hospitalarias publicadas por el Ministerio de Salud. El ministerio de salud de Gaza emite diariamente las cifras actualizadas de muertes por la guerra. Compila las cifras a partir de las muertes registradas en hospitales, las muertes informadas por familiares y las muertes de “informes de medios fiables”. El informe en The Lancet estimó un número de muertos entre 55,298-78,525 personas, en comparación con los 37,877 reportados por el ministerio de salud. Las cifras del informe podrían ser significativamente más altas o más bajas dependiendo de los detalles técnicos del análisis. Por ejemplo, identificar las muertes por “lesiones traumáticas” en cada conjunto de datos podría ser complicado. Equivocarse podría elevar o disminuir las estimaciones del estudio. La investigación también dijo que el 59% de las personas muertas para las cuales se disponía de datos sobre sexo y edad eran mujeres, niños y ancianos. La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque de Hamas en el que murieron unas 1,200 personas y otras 251 fueron llevadas de regreso a Gaza como rehenes. Israel lanzó una ofensiva militar masiva en Gaza en respuesta. El ministerio de salud dice que 46,006 personas, la mayoría civiles, han sido asesinadas por la campaña israelí.