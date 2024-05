El número 10 de Sunak es mucho mejor guardando secretos que otros | Noticias de política

De repente, en época de elecciones, las predicciones políticas se vuelven mucho más difíciles y arriesgadas. Todo cambia en una campaña, no menos el ciclo de noticias.

Esa es mi excusa, al menos, por no haber previsto el anuncio de unas elecciones generales en el último episodio de Política en Jack y Sam.

Hubo algunas pistas, y un magnífico tweet de la periodista del Financial Times, Lucy Fisher, pero estábamos sordos a las señales.

En el podcast de esta semana de Política en Jack y Sam, reflexionamos sobre cómo este Número 10, en gran contraste con los últimos dos, es mucho mejor manteniendo secretos.

Pero en el momento en que se convoca una elección, la forma en que se difunde la información cambia y todo se vuelve más complicado.

Normalmente, las noticias políticas surgen de muchas maneras diferentes. Está el parlamento. Anuncios del gobierno. Preguntas, escritas y orales. Los propios diputados, incluidos los ministros, deambulando por los pasillos de los Comunes donde los periodistas pueden ir a parar para charlar.

Todo eso desaparece en época de elecciones. Mantener las cosas en secreto del otro lado importa mucho más, mientras que las decisiones e información son controladas por un grupo mucho más cerrado de personas.

Es por eso que no es realmente factible hacer un podcast político semanal de anticipación, y estamos respondiendo yendo diariamente. Más detalles a seguir.

Los aliados de Rishi Sunak son bastante directos en cuanto a que el momento de las elecciones generales fue un argumento finamente equilibrado y se puede argumentar en ambos sentidos.

Uno de los grandes motivos que impulsó a Sunak a ir ahora fue que estaba haciendo, en su opinión, cosas importantes; anuncios de bienestar, compromisos de gasto en defensa, plan de fuerza laboral del NHS.

Pero descubrieron que la gente no estaba escuchando y las encuestas no se movían. No estaban “siendo escuchados”. Lo atribuyeron a que la gente está desconectada de la política y la apatía es alta, por lo que la decisión de convocar a elecciones se motivó por eso.

La otra consideración importante fue que desde aproximadamente marzo-principios de abril estaban obteniendo indicadores económicos internos, que sugerían que las condiciones económicas – cosas como la inflación, las tasas de interés – podrían ser favorables, lo suficientemente favorables como para basar una campaña en ellas.

De manera fascinante, dicen que no hubo una reunión de “decisión” hace dos meses o incluso hace tres semanas; el movimiento fue más como la marea entrando lentamente.

Aunque Labour fue sorprendido – algunos empleados habían tomado vacaciones, estaban confiados en privado en que no habría nada este verano y el autobús de campaña de Labour aún no está listo – los candidatos afirman estar bastante contentos con lo que ha sucedido hasta ahora.

Sin embargo, el desafío más grande de las próximas cinco semanas será ver si pueden responder a la presión de una campaña, y al deseo implacable de más de todo.

Actualmente, la narrativa es que Sunak tuvo un comienzo miserable – en unas pocas semanas, las imágenes del PM bajo la lluvia podrían ser de un luchador valiente batallando contra las adversidades.

Esto parece poco probable en este momento, pero después de haber pasado por la campaña de 2017, sabemos que todo puede suceder.