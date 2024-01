El nuevo primer ministro de Polonia, Tusk, critica la neutralidad en la guerra de Rusia en Ucrania.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó su apoyo a Ucrania y condenó a aquellos que eligen permanecer neutrales en la guerra ruso-ucraniana en una declaración durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kyiv el 22 de enero.

“No estás solo; no menos en el sentido de que esta lucha está ocurriendo en cada país de Europa”, dijo Tusk.

“Hoy, cualquiera en el mundo libre que reclame neutralidad, distancia igual, o la ofrezca a Ucrania y Rusia merece el lugar más oscuro en el infierno político”.

Tusk se convirtió en el nuevo primer ministro de Polonia el 11 de diciembre, poniendo fin al gobierno de ocho años del partido ultraconservador Ley y Justicia, liderado por Jarosław Kaczyński y el anterior primer ministro Mateusz Morawiecki.

Durante su discurso, Tusk enfatizó la importancia de una mayor ayuda a Ucrania y llamó a la “plena movilización” de Occidente. Dijo que el ataque de Rusia a Ucrania es un “ataque contra todos nosotros” y debería ser discutido “unánimemente” para unir a los aliados.

“Nunca permitiré que nadie en mi gobierno base su posición en cualquier sentimiento anti-ucraniano,” dijo Tusk en una entrevista con la cadena de televisión polaca TVN24 el 12 de enero.

Tusk visitó Kyiv por primera vez desde su nombramiento el 22 de enero.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine