El nuevo portátil para juegos ML-16 de MAINGEAR podría reemplazar tu computadora de escritorio.

MAINGEAR anuncia el nuevo portátil de juego ML-16

MAINGEAR se especializa en la producción de algunos de los mejores ordenadores de sobremesa para juegos personalizados del mundo, pero esta mañana la compañía anunció algo un poco diferente con el nuevo ML-16. Es un portátil de juego que fue diseñado con la intención de ofrecer un rendimiento de juego similar al de un ordenador de sobremesa. Si eso resulta ser cierto, entonces podría reemplazar efectivamente tu PC de sobremesa. La mayoría de los portátiles no igualarán del todo el poder de rendimiento de un ordenador de sobremesa comparable. Pero eso no detuvo a MAINGEAR de intentar construir algo que pudiera hacerlo.

El nuevo ML-16 parece acercarse, gracias a sus especificaciones potentes y un enfoque sin compromisos en su diseño y componentes de hardware. El precio tampoco es tan malo. A partir de $1,869, el ML-16 ofrece un rendimiento de juego potente a un costo razonable. Sin embargo, el precio puede aumentar si realmente cargas el ML-16. Tiene dos ranuras M.2 para almacenamiento SSD y MAINGEAR te permite instalar dos SSD de 4TB para un total de 8TB. Opcionalmente, puedes optar por los 512GB estándar y cambiar los SSD más adelante si los obtienes de otro lugar.

MAINGEAR hizo las ranuras M.2 fáciles de acceder para que no te veas obligado a ir con sus configuraciones predefinidas. Dicho esto, puedes dejar que MAINGEAR se encargue de todo el trabajo. Totalmente cargado, el ML-16 puede costar hasta $3,005. Eso te da 8TB de almacenamiento (dos SSD WD_Black SN850X de 4TB), 64GB de RAM Teamgroup DDR5 4800MHz (dos módulos de 32GB), una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, y el arte personalizado de la tapa que MAINGEAR ofrece si lo deseas.

El portátil MAINGEAR ML-16 viene en una edición especial de lanzamiento

Aunque puedes adquirir el ML-16 como un portátil estándar, MAINGEAR también ofrece algo único para aquellos que sean los primeros en comprarlo. Se está ofreciendo una edición especial de lanzamiento del portátil que viene con arte personalizado de ‘Edición de lanzamiento’. El verdadero premio de esta versión, sin embargo, es el maletín robusto tipo Pelican que viene con él. El maletín es cerrable con llave y tiene una clasificación impermeable IP67, con inserciones cortadas a medida para que quepa el portátil y su cargador. ¿Por qué llevar tu portátil de juego en una bolsa aburrida cuando puedes ponerlo en esta belleza y sentirte como un villano de Bond?

MAINGEAR solo está ofreciendo esto con las primeras 50 unidades vendidas. Por lo tanto, no habrá muchos de ellos por ahí. En resumen, compra el portátil rápidamente si quieres la oportunidad de obtener el maletín. Puedes obtener la Edición de lanzamiento con una GPU RTX 4060 o RTX 4070. Estas opciones comenzarán en $1,899 o $2,199 respectivamente. Con opciones para aumentar la RAM y el almacenamiento por un costo ligeramente superior. O puedes optar por la opción completamente personalizada donde seleccionas cada componente.

Una “gran mejora respecto a modelos anteriores”

Esta no es la primera vez que MAINGEAR lanza un portátil. Sin embargo, es una “gran mejora respecto a modelos anteriores”, dice el CEO de MAINGEAR, Wallace Santos. Y de hecho lo es. No solo puedes obtenerlo con hasta 64GB de RAM y hasta 8TB de almacenamiento, sino que también viene con el procesador Intel Core Ultra 7 155H que va a mejorar la usabilidad fuera del cargador. También viene con una batería de 80Wh. Así que mientras no estés jugando, deberías poder usar el ML-16 durante un tiempo decente.

Sin embargo, MAINGEAR sigue recomendando enchufar el portátil si vas a jugar. El ML-16 también viene con una pantalla QHD de 16 pulgadas y 240Hz, un teclado retroiluminado RGB con teclado numérico, un gran panel táctil táctil y una variedad de puertos para todas tus necesidades periféricas. Esto incluye un puerto Ethernet, un conector de audio de 3.5 mm, un puerto Thunderbolt 4 con PD, un puerto USB-C con Modo de visualización alternativa, dos puertos USB 3.2 Gen 2 tipo A, una salida HDMI y un lector de tarjetas microSD.

El portátil MAINGEAR ML-16 está disponible hoy directamente desde el sitio web de MAINGEAR.