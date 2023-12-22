Para los usuarios de Android, el sistema de mensajería de Apple parece un muro inquebrantable. Los rivales han intentado de todo para acceder a su sistema iMessage, pero se han encontrado con bloqueos de Apple. Eso es, hasta que Beeper Mini hizo su aparición en escena. Este nuevo y revolucionario enfoque ha llamado la atención del Departamento de Justicia e incluso del subcomité en antitrust del Senado. La aparente confrontación entre Apple y Beeper no sólo hace referencia a la competencia entre firmas, sino que plantea dudas respecto a la fuerza que tiene Apple en el mercado y el impacto que tiene en la vida de los consumidores.
6 thoughts on “El nuevo dolor de cabeza de Apple: una aplicación que trastorna su control sobre los mensajes.”
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