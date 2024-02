El nuevo comandante en jefe de Ucrania es presentado a socios en Alemania y Francia – foto El nuevo comandante en jefe de Ucrania se presenta a socios en Alemania y Francia – foto

Rustem Umierov, Ministro de Defensa de Ucrania, ha presentado al General del Ejército Oleksandr Syrskyi, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a sus socios en Alemania y Francia.

Fuente: Umierov en Twitter (X), según lo informado por European Pravda

Detalles: Sirskiy también se reunió con el Inspector General del Bundeswehr, Carsten Breuer. Presumiblemente, la reunión tuvo lugar en Ucrania, ya que la visita de Breuer no fue anunciada con antelación.

Quote: “Durante la reunión, el General del Ejército Syrskyi informó a su homólogo alemán sobre la situación en el frente y agradeció la contribución de Alemania al fortalecimiento del ejército ucraniano. Se discutieron las necesidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania en armamento, municiones y sistemas de defensa aérea”, escribió Umierov.

Presentó al General del Ejército Syrskyi, Comandante en Jefe, en la reunión con el Inspector General del Bundeswehr, Carsten Breuer.

During the meeting, Colonel General Syrskyi briefed his German counterpart on the situation at the frontline and thanked for Germany’s… pic.twitter.com/9K5UbndjvL

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 9, 2024

Durante una llamada telefónica con el Ministro de Fuerzas Armadas de Francia, Sébastien Lecornu, Umierov también presentó a Syrskyi.

“Discutimos el entendimiento común de la situación en el frente, nuestras formas de lograr ventaja en combate y las prioridades del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania,” escribió en un tweet separado.

Anteriormente, comentando sobre los cambios en el liderazgo militar de Ucrania, Celeste Wallander, Secretaria Adjunta de Defensa de Estados Unidos, reafirmó la disposición de Estados Unidos para trabajar con el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La Comisión Europea declaró que el apoyo de la Unión Europea a Ucrania permanecerá invariable después de la renuncia de Valerii Zaluzhnyi al cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Support UP or become our patron!