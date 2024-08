El núcleo del subconsumo está presente a medida que los presupuestos se ajustan.

Recientemente le hice esta pregunta a mi hija adolescente: ¿No estamos cansados de los influencers?

“No,” dijo ella.

Pero a pesar de la opinión de mi hija — ella tiene 16 años — sé que no soy el único harto de la avalancha de cosas que me dicen que compre en las redes sociales. Por eso, el surgimiento del “underconsumptioncore” llegó como un cambio bienvenido lejos de la cultura de los influencers — y finalmente me sentí comprendido.

Hace años, me comprometí a vivir con menos. Pero cumplir con un estándar más cercano al minimalismo que a la sobreconsumption es un voto que he tenido que renovar anualmente, mensualmente, diariamente.

Es una lucha, por así decirlo. Instagram no ayuda.

Cada vez más, he encontrado agotador el constante bombardeo de todo, desde batidos de proteínas hasta villas privadas de vacaciones. Sin mencionar cómo esta corriente constante de marketing de influencers a menudo está en desacuerdo con mis propias aspiraciones de estilo de vida (y presupuesto).

Consejos profesionales: Tengo un límite de tiempo de pantalla establecido para Instagram, mantengo las publicaciones patrocinadas “en silencio” y regularmente “denuncio” anuncios que se sienten intrusivos. Además, sigo “la regla de las 48 horas”, que requiere esperar al menos dos días antes de hacer cualquier compra discrecional, a través de las redes sociales o de otro modo.

‘Una carrera armamentista por los dólares del consumidor’

Aunque la mayoría de los estadounidenses dicen que viven de cheque a cheque, los consumidores rutinariamente gastan más de lo que pueden permitirse en compras impulsivas, muchos estudios demuestran — particularmente aquellas anunciadas en sitios como TikTok, Instagram y Facebook.

“Estamos bombardeados con oportunidades de compras,” dijo Casey Lewis, experta en tendencias de redes sociales y fundadora del boletín de tendencias After School. “Ahora es casi una carrera armamentista por los dólares del consumidor.”

Un informe de Intuit Credit Karma encontró que aproximadamente 2 de cada 5 estadounidenses han comprado productos anunciados en redes sociales en el último año, y casi una cuarta parte — 23% — de ellos gastaron $1,000 o más en esas compras.

La Generación Z, en particular, toma decisiones de compra fuertemente influenciadas por TikTok e Instagram, donde las recomendaciones de los influencers desempeñan un papel muy significativo, mostró otro informe de KPMG.

El surgimiento de #underconsumptioncore

La última tendencia financiera de TikTok, #underconsumptioncore, consiste en aprovechar al máximo lo que ya tienes y rechazar la tentación de comprar más (y más y más). Eso también me lo había dicho la estilista personal Allison Bornstein en 2023, y me ha quedado grabado desde entonces.

La sincronización es perfecta, dado que los consumidores se sienten cada vez más asfixiados económicamente y su confianza en la economía muestra signos de tensión, según Brett House, profesor de economía en la Escuela de Negocios de Columbia. “Es un movimiento cíclico, impulsado por condiciones macroeconómicas,” dijo

De hecho, la idea detrás del underconsumption ha surgido con “regularidad predecible” en momentos similares de la historia reciente, incluyendo a principios de los años 90, luego cuando la burbuja de las punto-com estalló a principios de los 2000 y de nuevo durante la Gran Recesión, dijo House. “En cada caso, la estética era un poco diferente, pero representaba una mentalidad de vuelta a lo básico.”

Esta vez, #underconsumptioncore surge a partir de una serie de otros factores, también, incluyendo un deseo de vivir de manera más intencional y sostenible. La Generación Z también es la generación más consciente del medio ambiente.

Pero aún así, esta tendencia nace principalmente por necesidad. Para ser sinceros, muy poca gente puede permitirse todas esas cosas.

La gente joven simplemente dice ‘basta, no podemos seguir más.’

Casey Lewis

experta en tendencias de redes sociales

Los estadounidenses están sintiendo el dolor de la inflación persistente, con varios informes mostrando que muchos han agotado sus ahorros y ahora dependen de tarjetas de crédito para llegar a fin de mes.

El bienestar financiero se está deteriorando y los adultos jóvenes, en particular, están luchando.

De manera similar, el interés en el “consumo consciente” y la “desinfluencia” también han alcanzado su punto máximo, ambos con el objetivo de poner un límite al gasto excesivo relacionado con las redes sociales.

“La gente joven simplemente dice ‘basta, no podemos seguir más,’ y ya no se siente bien,” dijo Lewis.

Pero si #underconsumptioncore es simplemente un estado de ánimo o un movimiento, aún es difícil de decir. “La duración de esta tendencia depende, en muchos aspectos, de cuánto tiempo continúe desacelerándose la economía y los ingresos sigan por debajo de los aumentos de precios,” dijo House.

Lewis es escéptica sobre si esta tendencia tendrá algún impacto sostenido. Ya su feed está siendo invadido por #backtoschoolhauls, incluyendo conjuntos, equipo y decoración de dormitorio, dijo ella.

Subscríbete a CNBC en YouTube.