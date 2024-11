“Él no es un gerente”: Antiguos empleados de RFK Jr. sobre cómo dirigiría HHS.

Si Robert F. Kennedy Jr. es confirmado como secretario para el Departamento de Salud y Servicios Humanos del presidente electo Donald Trump, será el trabajo más grande que haya tenido. Algunos de sus antiguos empleados de campaña cuestionan si está preparado para el desafío. Kennedy, que proviene de una de las familias más importantes en la política demócrata, ha ocupado roles de liderazgo como abogado y en organizaciones sin fines de lucro, pero más a menudo ha sido la cara pública de estas operaciones que un gerente ejecutivo. Su campaña presidencial fue administrada de manera similar, según entrevistas con media docena de ex empleados de campaña. “Es un líder inspirador que sabe comunicarse. Pero no es un gerente”, dijo Jeff Hutt, portavoz del comité de acción política Make America Healthy Again y ex director nacional de campo de Kennedy. La campaña de Kennedy, su último esfuerzo profesional, fue suspendida antes de que alguien pudiera votar por él y lo dejó con una deuda de $4.5 millones. “No tengo idea de cómo va a dirigir un departamento completo, si así es como dirigió la campaña”, dijo un ex empleado de la campaña que prefirió mantener el anonimato para discutir dinámicas internas. Kennedy ha presumido de su experiencia como defensor ambiental y litigante como calificación para el cargo, pero Kennedy nunca ha dirigido un equipo tan grande. El Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisa 13 subagencias y tiene un presupuesto de más de $1 billón y más de 80,000 empleados. Y Trump, quien supuestamente consideró ofrecerle a Kennedy un papel en su primera administración, también ha impuesto un mandato gigantesco, diciendo que el HHS “jugará un papel importante en ayudar a garantizar que todos estén protegidos de productos químicos nocivos, contaminantes, pesticidas, productos farmacéuticos y aditivos alimentarios que han contribuido a la abrumadora crisis de salud de este país”, en un comunicado anunciando a Kennedy como su elección. Tal trabajo implicará luchar contra una gran burocracia, pero la campaña de Kennedy fue lo contrario. Al final, un pequeño círculo de amigos y familiares se convirtió en el núcleo de su equipo de campaña. Esto causó conflictos en el equipo y ralentizó la respuesta de la campaña a la prensa negativa. También obstaculizó las operaciones de la campaña, incluida la recaudación de fondos. “Técnicamente creo que podríamos haber recaudado $50-75 millones adicionales de lo que recaudó”, dijo Dave Murphy, quien fue el director financiero de la campaña. “Deberíamos haber tenido un crecimiento exponencial, y eso no sucedió. Y simplemente creo que cada campaña y líder tiene éxito o fracasa en función del liderazgo que los rodea, de las personas que están cerca de ellos, y creo que hubo algunas personas que no entendieron la visión de lo que una campaña presidencial [y que] realmente necesita traer dinero por la puerta para que sea creíble”. La campaña finalmente recaudó alrededor de $62 millones, pero más de $15 millones de esa suma provinieron de la compañera de fórmula de Kennedy, Nicole Shanahan, quien es financieramente independiente. Los ex empleados dicen que Kennedy será un excelente portavoz y rostro de la misión de MAHA, que se compromete a abordar las enfermedades crónicas a través de “priorizar la agricultura regenerativa, preservar hábitats naturales y eliminar toxinas de nuestros alimentos, agua y aire”. El énfasis en él como cara pública no es diferente al papel que desempeñó en la exitosa demanda contra Monsanto, una compañía química que posee el herbicida Roundup, y como presidente de la junta de Children’s Health Defense, una organización sin fines de lucro de la que actualmente está de licencia. “Básicamente era nuestro secretario de prensa y portavoz, y eso fue realmente útil. Y cuando obtuvimos el veredicto, él fue quien nos ayudó a organizarnos”, dijo Brent Wisner, quien fue abogado en el caso de Monsanto, este verano durante una entrevista sobre el papel de Kennedy en el caso de Monsanto. Wisner agregó que Kennedy también fue un activo para hablar con la prensa durante el juicio y fue especialmente útil cuando se trataba de la fase de investigación y descubrimiento previo al juicio, donde encontró instancias de la deferencia de las agencias regulatorias a la industria en detrimento de los resultados de salud. Las posteriores litigaciones y libros de Kennedy centrados en la seguridad de las vacunas lo marginaron de algunos en el movimiento ambiental y eventualmente del Partido Demócrata cuando se postuló para presidente. Pero los ex empleados de Kennedy dijeron que tiene las habilidades para reconstruir puentes y forjar relaciones necesarias para lograr cosas en Washington. “Es una persona muy genuina. Escucha y le gusta encontrar las mejores respuestas disponibles”, dijo un ex miembro senior del equipo. “Y como ha dicho públicamente, ya sabes, si puedes mostrarle dónde se equivoca en algo, cambiará de opinión”. Este miembro senior del equipo también dijo que no cree que Kennedy vaya a "depurar" inmediatamente el departamento de empleados, como algunos en el círculo de Trump han prometido, y que su ex jefe tiene un "enfoque más tranquilo". Pero algunos ex empleados dijeron que las buenas intenciones y una aptitud para construir relaciones no son suficientes para cubrir habilidades de liderazgo. "Va a necesitar un buen subdirector", dijo Hutt, quien trabajó en el PAC que apoya a Kennedy. "No sé a quién tiene en mente, pero espero que busque fuera de su equipo de campaña para este puesto."