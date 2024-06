El negocio del entretenimiento ha prosperado gracias a la disrupción.

Es poco probable que haya alguien en Hollywood obsesionado con el almuerzo que haya pasado más horas al mediodía en restaurantes que Bryan Lourd, el director ejecutivo de 63 años de Creative Artists Agency y el “superagente” cuyos clientes incluyen a George Clooney, Scarlett Johansson, Brad Pitt y Charlize Theron.

Lourd ha estado tratando a sus clientes con almuerzos durante 40 años, comenzando cuando era un agente de talentos en ciernes en el grupo William Morris. Entonces, mientras nos acomodamos en nuestros asientos para almorzar en Nerano, un pequeño y amigable restaurante italiano no muy lejos de las oficinas de CAA, siento que estoy participando en el equivalente hollywoodense de recibir la comunión del Papa. Como en ese ritual, se aplican reglas estrictas. La más sagrada es que el agente siempre paga la cuenta.

“¿Vas a pagar?”, dice cuando le recuerdo el protocolo de Almuerzo con el FT. “Me costará mucho. Va a ser muy difícil para mí”.

Sentado con la espalda contra una pared cubierta de arte, Lourd muestra una figura distintiva: tiene la cabeza perfectamente calva y, como siempre, lleva un traje y corbata bien hechos, algo que no es normal en el Hollywood actual. “No soy un buen vestidor informal”, dice. “Soy bastante malo en eso”.

El encanto fácil de Lourd y sus modales a la antigua reflejan su crianza en una pequeña ciudad de Luisiana, un lugar del que supo, desde muy joven, que tendría que escapar. Su modo también ofrece un contraste estilístico con su rival de toda la vida en el negocio del talento, Ari Emanuel, el agresivo y directo director de Endeavor.

El efecto que [Covid y las huelgas de Hollywood] tuvieron en lo que el público está consumiendo va a resultar un punto de inflexión importante

Pero Lourd no se ha mantenido en la cima de una industria muy difícil durante décadas sin ser también un operador duro. Muchos lo consideran la persona más poderosa de Hollywood, un papel que mantiene al tiempo que mantiene un perfil bajo de alguna manera.

Es un asesor estratégico entre bastidores de los directores ejecutivos de los principales grupos de entretenimiento, y lleva a algunas de las estrellas más buscadas de Hollywood a sus proyectos cinematográficos y televisivos, ganando paquetes de compensación de alto nivel para sus clientes en el proceso.

“Tiene un poder de neutralización porque es independiente”, dice un amigo y socio comercial. “Todos los demás tienen un hacha que afilar”.

También hace todo lo posible por mantenerse fuera de la prensa. El hecho más conocido sobre su vida personal ahora tiene décadas de antigüedad: tuvo una relación en la década de 1990 con la actriz Carrie Fisher, con quien tuvo una hija. La relación terminó cuando reveló que era gay.

El último año ha sido agitado para Lourd y su agencia, de la cual también es copresidente. Sus clientes de Hollywood estuvieron sin trabajo durante seis meses durante las huelgas del año pasado, lo que provocó la sequía de este año en la taquilla. En septiembre, Artémis, la empresa de inversión dirigida por François-Henri Pinault, compró la mayoría de las acciones de CAA que pertenecían a la firma de capital privado TPG. La familia Pinault también es dueña de marcas de lujo como Gucci y la casa de subastas Christie’s. “Somos de la misma tribu”, dice Lourd sobre sus nuevos socios.

Y en las últimas semanas ha estado trabajando con Scarlett Johansson mientras luchaba contra Sam Altman de OpenAI, a quien la actriz acusó de apropiarse de su voz para la última versión de ChatGPT.

Lourd es habitual en el restaurante, y el personal lo conoce por su nombre. Ya sabe qué comerá, y mientras reviso el menú pide un Arnold Palmer para beber. Yo pido té helado.

Discutimos las huelgas del año pasado, centradas en dos de los mayores problemas que enfrenta Hollywood actualmente: cómo deben pagarse los actores y escritores en la era del streaming, y cómo asegurar que los talentos conserven el control de sus imágenes y voces a medida que se expande la tecnología AI.

Los sindicatos obtuvieron mejor remuneración y algunas protecciones AI, pero la recuperación de las huelgas ha sido lenta. ¿Fue un buen resultado para el talento?

“¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Todos perdieron”, dice. “Hay cosas que los gremios y sindicatos lograron que eran necesarias y buenas para sus miembros”.

Pero hubo un precio. Dice que las huelgas, el cierre prolongado de los cines por el Covid y la continua interrupción tecnológica causada por el streaming y la AI se han convertido en desafíos a largo plazo para la industria. “El tiempo perdido y el efecto que eso tuvo en lo que el público está consumiendo -y con qué frecuencia- va a demostrar ser un punto de inflexión importante”, dice.

Menú

Nerano

9960 South Santa Monica Boulevard, Beverly Hills, California 90212

Sopa de maíz $19

Crudo di tonno $25

Filete de atún ahi $52

Linguine alle vongole $39

Arnold Palmer $8

Té helado $6

Latte $8

Doble espresso $8

Total con impuestos y servicio $216.68

Un amistoso camarero llega para tomar nuestro pedido. Lourd va a tomar una sopa de maíz de entrada, seguida de filete de atún ahi a la parrilla. Yo pido crudo de atún como aperitivo, seguido de linguine alle vongole.

En un indicio de hacia dónde se dirigen las cosas en Hollywood, la última gran negociación de Lourd no ha sido con un jefe de estudio, sino con el jefe de una empresa de AI. El mes pasado, Johansson reveló que Altman le ofreció la oportunidad de proporcionar la voz para el nuevo chatbot.

Altman es fan de la película de 2013 Her, en la que un escritor solitario desarrolla una relación íntima con un asistente digital de AI con la voz de Johansson. En su presentación a la actriz el pasado septiembre, Altman dijo que su voz sería “confortante” para los usuarios de su plataforma AI.

Johansson rechazó la oferta. Pero en mayo dijo que estaba “impactada, enfadada y en estado de incredulidad” al escuchar la demostración del nuevo sistema de AI, conocido como Sky, que presentaba “una voz que sonaba tan inquietantemente parecida a la mía”. Lourd pidió a Altman que dejara de usar la voz. Altman accedió a “pausar” el uso de la voz y emitió disculpas.

Lourd y Johansson han tomado una postura valiente en el pasado, acusando a Disney en 2021 de incumplimiento de contrato al lanzar Black Widow en su servicio de streaming al mismo tiempo que la película debutaba en cines, dañando su bono potencial. Esta vez, Lourd dice, Johansson habló porque quería poner un foco en el tema de los derechos de los artistas en la era de la AI.

No sabía nada. Llegué [a la universidad] con zapatos de plataforma y un traje de terciopelo falso que era negro, parecido a Elvis.

“Para el crédito de Scarlett, no teme decir la verdad y defenderse a sí misma”, dice Lourd. “Cuando te conviertes en alguien tan reconocido a nivel mundial como ella, la responsabilidad se trata tanto de los demás como de ti mismo. Esto era más grande que ella: se trata de todos los artistas, no solo de actores ni de artistas de voz en off.”

Lourd dice que no cree que Altman sea “una mala persona”, pero cree que ha adoptado un enfoque centrado en la tecnología para Hollywood que no respeta los derechos de los artistas y artistas del entretenimiento.

“Vive en un mundo diferente y tiene una comprensión diferente de lo que hacen los artistas y lo que poseen, literal, ética y moralmente”, dice Lourd. “Al crédito de OpenAI, lo retiraron cuando les pedí que lo retiraran. No creo que lo hicieran por bondad. Lo retiraron porque se dieron cuenta de la complicada situación en la que se habían metido y que habían creado.”

Agrega que los ejecutivos de OpenAI estaban en medio de “múltiples acuerdos” con estudios de Hollywood que están empezando a implementarse. “No querían mala prensa”, dice.

Nuestros entrantes llegan. El camarero asegura a Lourd que la sopa de maíz no tiene lácteos. “¿Sin lácteos?”, me dice Lourd. “No me importa eso”. El crudo de atún es delicioso, con jugosas alcaparras y granos de pimienta nadando en aceite de oliva afrutado y cítricos frescos.

Pregunto sobre la crianza de Lourd en un bayou en New Iberia, Luisiana, el corazón del país cajún. “Es uno de los pocos lugares en Estados Unidos que ha mantenido una cultura original”, dice Lourd.

Su abuelo, Harvey “Hop” Lourd, era el jefe de fauna y pesca de la región, y pasaba la mitad de su tiempo en una isla remota en el Golfo de México en una cabaña sin electricidad ni teléfono pero con muchos caimanes. “En verano, de niños, nos cortarían los vaqueros [en shorts], nos raparían la cabeza, nos darían una vacuna contra el tétanos y nos mandaban allá”, recuerda. “Y así, desde los siete u ocho años, crecí con la caza, la pesca y siendo muy deportista en ese sentido”.

¿Le gustaba eso? “Siempre fui así. Así que no”, responde. “Sabía que se había cometido un error y que no pertenecía allí. Y aún así tuve que esperar mi momento para irme”.

Atribuye a su madre, que tiene 83 años y todavía vive en New Iberia, el haberle dado la confianza para irse de casa. “Fue desinteresada”, dice. “Le rompió el corazón”.

Había visto anuncios de la Universidad del Sur de California durante los partidos de fútbol americano televisados y decidió postularse sin contarle a sus padres. Fue aceptado, y en 1978 se mudó a Los Ángeles para asistir a una institución a la que a veces se le llama la “Universidad de los Niños Malcriados”.

Lourd no estaba preparado. “No sabía que era una escuela privada. No sabía nada”, recuerda. “Llegué con zapatos de plataforma y un traje de terciopelo falso que era negro, parecido a Elvis”.

En su último año en USC, Lourd consiguió un trabajo como asistente en la cadena de televisión CBS —su función era estar afuera del estudio y seleccionar posibles concursantes para un popular programa de juegos llamado The Price Is Right. Un día, le dijo a un hombre que no podía permitirle la entrada porque el auditorio había alcanzado su capacidad. El hombre sacó una tubería de metal y golpeó a Lourd en la cabeza, con fuerza.

“Caí”, recuerda. Miembros del equipo de recursos humanos de CBS intervinieron y, posiblemente temiendo una demanda, le preguntaron si había otro trabajo que quisiera en la empresa. “Haré café, seré secretario, seré mensajero, solo quiero estar en el edificio”, recuerda haber dicho. “Y me convertí en mensajero de Bud Grant, que era el presidente de CBS en ese momento”.

Lourd estaba cerca de terminar en USC, y su plan era regresar a Luisiana e ingresar a la política. “Quería ser gobernador”, dice. “Ese era mi sueño”.

Pero le encantaba lo que había visto del mundo del entretenimiento y comenzó a replantearse sus ambiciones políticas después de leer un perfil en The New Yorker de un agente de entretenimiento llamado Sam Cohn, una figura importante en la agencia ICM en las décadas de 1970 y 1980. Inspirado por la carrera de Cohn —representaba a Meryl Streep, Mike Nichols y Woody Allen, entre otras luminarias—, Lourd visitó la recepción de la agencia de talentos William Morris y se inscribió en su famoso programa de entrenamiento. Lo contrataron como empleado de correo.

Años después, Lourd firmó algunos de los clientes de Cohn y en 2021 compró ICM. Todo eso podría no haber sucedido si Cohn no hubiera revelado tantos de sus secretos a The New Yorker, dice Lourd.

“Sam Cohn perdió a todos sus clientes conmigo después de que leyera ese artículo”, dice. “Si no hubiera leído ese artículo y él no hubiera dejado que [el reportero] lo siguiera, no habría terminado representando a sus clientes ni comprando su agencia”.

El viejo estereotipo de los agentes de Hollywood como vulgares negociadores cerrados de mente es lo contrario de lo que aspiro a ser

Por lo tanto, supongo que eso explica por qué no hay muchas entrevistas contigo, digo. “Sí, me da mucho miedo”.

Lourd dice que ahora su trabajo implica no solo ser un defensor de sus clientes, sino también de sus empleados. También quiere atraer nuevo talento a CAA. “Lo cual es parte de mi justificación para hacer esto”, dice, refiriéndose a nuestra entrevista.

Nuestros platos principales han llegado. Mi linguine está perfectamente cocido, con almejas jugosas y calabacines julienned. El filete de atún de Lourd se ve tierno y delicioso. Cortésmente rechaza mi oferta de una almeja.

A principios de la década de 1990, Lourd era uno de los agentes más importantes de Hollywood y vivía con Fisher. Esto debe haber sido inimaginable para tu familia de Nuevo Iberia, digo.

“Sí, sigue siéndolo. Naces y lo que eres simplemente se revela”, dice. “Estaba claro que era diferente. Es algo extraño para ellos, mi vida y lo que sucedió. Pero también es mi vida con ellos”.

Ahora está casado con Bruce Bozzi, un antiguo restaurador que lanzó recientemente un negocio de licores. Tienen una hija adolescente, Ava, y “comparten” a Billie, la hija de Lourd de su relación con Fisher. Ella tiene dos hijos, Kingston y Jackson. “Lo que realmente me gusta hacer cuando no estoy trabajando es cualquier cosa que quieran hacer”, dice.

Los platos se retiran y pedimos café: un latte para Lourd, un espresso para mí. La conversación se centra en CAA, fundada en la década de 1970 por cinco refugiados de William Morris, liderados por Michael Ovitz, Ron Meyer y Bill Haber. Bajo su liderazgo, se convirtió en una fuerza innovadora y creativa en la industria. Pero a mediados de la década de 1990, los fundadores se habían ido, dejando una lucha de poder en la agencia. Lourd y otros cuatro “Jóvenes Turcos” se hicieron cargo de CAA en 1995; de ellos, él, Kevin Huvane y Richard Lovett todavía dirigen la empresa.

El enfoque en ese entonces era el negocio de Hollywood: películas y televisión. “Era un momento diferente”, dice Lourd. “Las corporaciones no se habían hecho cargo de lo que era el producto, que era contar historias. Tu reputación se basaba en tu gusto”.

La CAA que Pinault adquirió el año pasado luce diferente. El negocio de la televisión y el cine sigue siendo importante, pero la mayor fuente de crecimiento está ahora en el deporte. CAA representa a atletas y locutores y asesora a equipos en grandes proyectos, como la construcción de estadios.

“El trabajo ahora es mucho más que simplemente leer guiones”,