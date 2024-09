El NDP de Canadá retira su apoyo a los Liberales de Trudeau.

El Partido Nuevo Democrático de izquierda de Canadá (NDP) ha cortado el acuerdo de dos años y medio con los Liberales de Justin Trudeau que habían mantenido su gobierno en minoría en el poder.

En un video publicado en las redes sociales el miércoles, el líder del NDP, Jagmeet Singh, dijo que había informado al primer ministro de su decisión, diciendo que los Liberales eran “demasiado débiles, demasiado egoístas” para luchar por los canadienses.

El acuerdo -llamado “acuerdo de suministro y confianza”- tenía al NDP apoyando a los Liberales en votos de confianza.

El anuncio no significa automáticamente que unas elecciones federales sean inminentes, pero los canadienses podrían ir a las urnas antes de las elecciones programadas para octubre de 2025.

En una declaración publicada el miércoles, el Sr. Singh dijo que una votación de no confianza estaría “sobre la mesa” con cada medida de confianza.

Perder una votación de confianza en el parlamento puede desencadenar una elección general.

“El NDP está listo para una elección”, dijo el Sr. Singh.

El Sr. Trudeau y el Sr. Singh llegaron a un acuerdo en marzo de 2022, con los Liberales comprometiéndose a apoyar al NDP en varias de las principales prioridades del partido en el parlamento.

El acuerdo difería de una coalición, donde los partidos comparten el poder

En cambio, los Liberales -que no lograron ganar una mayoría en las dos elecciones anteriores- gobernaron en minoría, pero con la garantía de que el NDP los apoyaría en las votaciones de confianza.

A cambio, el partido del Sr. Singh logró avances en las principales prioridades, incluidos los beneficios dentales para las familias de bajos ingresos y un programa nacional de farmacare que cubre anticonceptivos e insulina.

Fue el primer acuerdo formal de este tipo entre dos partidos a nivel federal.

Hasta esta primavera, el Sr. Singh y miembros principales de su partido se mantuvieron públicamente comprometidos con el acuerdo.

Pero el liderazgo del NDP supuestamente comenzó a reevaluar el acuerdo el mes pasado, después de que el gabinete de Trudeau ordenara a su junta de relaciones industriales imponer la arbitraje vinculante después de que las dos compañías ferroviarias más grandes de Canadá iniciaran una huelga.

Al anunciar que estaba rompiendo el acuerdo, el Sr. Singh dijo que los Liberales habían “decepcionado a la gente” y que no “merecían otra oportunidad de los canadienses”.

El Sr. Trudeau, hablando en un evento en Terranova, dijo a los periodistas que estaba seguro de que podía hacer que el parlamento funcionara y se centrará en “cumplir para los canadienses”.

“Dejaré que otros se centren en la política”, dijo, añadiendo que espera que las próximas elecciones no se produzcan “hasta el próximo otoño” para que su gobierno tenga tiempo de avanzar en su agenda.

En los últimos años, los votantes canadienses han mostrado una creciente frustración con problemas como la inflación creciente y una crisis de asequibilidad de la vivienda.

Eso se ha reflejado en las encuestas, donde los Liberales han estado a la baja durante meses, con sondeos de opinión nacionales que sugieren que el partido está rezagado unos 18 puntos detrás de los Conservadores.

El miércoles, el líder conservador Pierre Poilievre criticó al Sr. Singh por no comprometerse con una votación de no confianza, calificando el anuncio de un “truco”.

La semana pasada, escribió una carta abierta instando al Sr. Singh a abandonar su acuerdo con los Liberales.

“Nadie votó por ti para mantener a Trudeau en el poder. No tienes un mandato para prolongar su gobierno otro año”, escribió el Sr. Poilievre.

El Sr. Trudeau ha estado en el poder desde 2015, con los Liberales ganando su reelección -aunque con minoría- en 2019 y 2021.