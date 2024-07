El Nasdaq 100 sufre su peor día en 11 meses mientras los fabricantes de chips caen por las restricciones de China; los Magníficos 7 borran $500 mil millones: ¿Qué impulsa los mercados el miércoles?

El Nasdaq 100 sufre su peor día en 11 meses mientras que los fabricantes de chips caen por las restricciones de China; Magnificent 7 borran $500 mil millones : ¿Qué está impulsando los mercados el miércoles?

La jornada en Wall Street se tiñe de rojo profundo el miércoles, con las acciones tecnológicas cayendo bruscamente en medio de una venta generalizada de semiconductores tras la noticia de que la administración Biden está acelerando las restricciones a las exportaciones a China.

Bloomberg informó el miércoles que la administración estadounidense ha aconsejado a sus aliados que impongan las restricciones comerciales más estrictas posibles si empresas como Tokyo Electron Ltd. (OTCPK: TOELY) y ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) persisten en suministrar chips avanzados a China. Las acciones del fabricante de chips holandés ASML Holding cayeron casi un 12%, registrando el peor descenso desde marzo de 2020.

El índice Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, cayó un 2.7% a las 12:45 p.m. hora del este, marcando la peor sesión desde finales de agosto de 2023. La industria de semiconductores fue la más afectada. Los ETF iShares Semiconductor (NYSE:SOXX) y VanEck Semiconductor (NYSE:SMH) cayeron más de un 6%, marcando su peor día desde octubre de 2022.

El grupo de élite de los ‘Magnificent Seven’, rastreado por el ETF Roundhill Magnificent Seven (NASDAQ:MAGS), vio una pérdida de capitalización de mercado colectiva de $500 mil millones en una sola sesión de negociación. Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) solo cayó un 7%, lo que representa una pérdida de $180 mil millones.

El S&P 500 cayó un 1.2%, mientras que las acciones de alto valor del Dow Jones subieron un 0.6% a 41,200 puntos, extendiendo sus máximos históricos y marcando una sexta sesión consecutiva de ganancias. Mientras tanto, las pequeñas empresas tomaron un respiro, con el índice Russell 2000 cayendo un 1%, poniendo fin a una racha ganadora de cinco días.

Los futuros de gas natural de EE. UU. cayeron más de un 6%, alcanzando mínimos de dos meses, debido a una demanda de enfriamiento menor de lo esperado en medio de pronósticos de clima más suave para las próximas dos semanas.

Los precios del petróleo subieron un 1.9% después de que las reservas de Estados Unidos volvieran a caer la semana pasada. El oro bajó un 0.5% desde los máximos históricos alcanzados el martes. El dólar cayó un 0.4%, con el par dólar-yen cayendo un 1.3%.

El Bitcoin (CRYPTO: BTC) cedió un 1.2%.

Rendimiento del miércoles en los principales índices y ETFs de EE. UU.

Índices Principales

Precio

Variación % diaria

Dow Jones

41,154.73

0.5%

Russell 2000

2,240.18

-1.1%

S&P 500

5,592.13

-1.3%

Nasdaq 100

19,862.83

-2.6%

Actualizado a las 1:05 p.m. hora del este

Según los datos de Benzinga Pro:

El Fondo Fiduciario SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) estaba un 1.4% más bajo a $557.02.

El Fondo Fiduciario Dow Jones Industrial Average (NYSE:DIA) subió un 0.4% a $411.20.

El Fondo Fiduciario Invesco QQQ (ARCA: QQQ) cayó un 2.7% a $482.82.

Por sectores, el Fondo SPDR de Consumo Básico (NYSE:XLP) fue el mejor rendimiento, subiendo un 1.3%, mientras que el Fondo SPDR del Sector Tecnológico Select (NYSE:XLK) se rezagó, bajando un 3.6%.

Los movimientos de acciones del miércoles

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) cayó un 8.3%, cayendo por debajo del soporte promedio móvil de 50 días.

Las acciones listadas en EE. UU. de Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) cayeron un 7% tras informes de que el candidato presidencial de EE. UU. Donald Trump sugirió que Taiwán debería compensar a EE. UU. por su defensa.

El fabricante de chips británico Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM) cayó un 8.7%.

Otras gigantes de chips, como Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL), Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) y Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT), también vieron caídas de alrededor del 8%.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) subió un 3.7% gracias a resultados trimestrales mejor de lo esperado.

Charles Schwab Corp. (NYSE:SCHW) cayó un 9.4%, tras una caída del 10.2% el martes, ya que varios analistas redujeron sus objetivos de precio en respuesta a unos decepcionantes resultados del segundo trimestre.

Otras acciones que reaccionaron a los resultados de la empresa fueron Elevance Health Inc. (NYSE:ELV), que bajó un 6.5%, U.S. Bancorp (NYSE:USB), que subió un 4.6%, Ally Financial Inc. (NYSE:ALLY), que bajó un 3%, Northern Trust Corp. (NASDAQ:NTRS), que bajó un 7%, Citizens Financial Group (NYSE:CFG), que subió un 3.4% y Synchrony Financial (NYSE:SYF), que subió un 0.6%.

Las empresas que informaron después del cierre incluyen Alcoa Corporation (NYSE:AA), Discover Financial Services (NYSE:DFS), Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI), SL Green Realty Corp. (NYSE:SLG), Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ:STLD) y United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ:UAL).

Historia continúa

Lea ahora:

Imagen creada utilizando inteligencia artificial via Midjourney.

“ARMA SECRETA DE LOS INVERSORES ACTIVOS” Potencia tu juego en el mercado de valores con la herramienta de trading número 1 de “noticias y todo lo demás”: Benzinga Pro – Haz clic aquí para comenzar tu prueba de 14 días ahora!

¿Quieres obtener el análisis de acciones más reciente de Benzinga?

Este artículo Nasdaq 100 Suffers Worst Day In 11 Months As Chipmakers Tumble On China Curbs; Magnificent 7 Wipe Out $500B : What’s Driving Markets Wednesday? originalmente apareció en Benzinga.com

© 2024 Benzinga.com. Benzinga no ofrece asesoramiento de inversión. Todos los derechos reservados.