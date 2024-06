El musical de Dolly Parton tiene el poder de transformar vidas, dice la estrella.

Ahora está saliendo a la carretera interpretando uno de los roles principales en Here You Come Again, un musical que presenta todos los éxitos de Dolly Parton.

El espectáculo está de gira por el Reino Unido por primera vez y estará en The Lowry, Salford Quays y Blackpool Grand Theatre más adelante en el año.

Habiendo sido un éxito en Estados Unidos, esta versión ha sido adaptada por Jonathan Harvey y cuenta con Tricia Paoluccio como Dolly y Steven como Kevin.

Aquí Steven responde algunas preguntas sobre este espectáculo definitivo para los fans de Dolly.

¿Qué pueden esperar los espectadores cuando vienen a ver el show?

Aparte de la obvia cosa de escuchar todos los grandes éxitos de Dolly Parton y tus canciones favoritas de Dolly Parton, hay un montón de magia y ilusión en el escenario.

Pero creo que lo inesperado es que el público realmente puede relacionarse con él. Aunque es una historia singular sobre una persona singular, cada persona pasó por algunas de las mismas cosas durante el confinamiento. Hay muchos matices y pequeños recordatorios que llevarán al público de vuelta a ese momento.

En mi experiencia, cada vez que hablo con la gente sobre esto es como si lo hubiéramos compartimentado. Es casi como si no hubiera ocurrido, por lo que es catártico y terapéutico volver a ese momento. Pero no es todo pesimismo; es muy ligero y trata sobre un viaje y navegar a través de eso.

¿Quién es Kevin y cuál es su papel en la historia?

Él se describe a sí mismo como un comediante fracasado-que-nunca-fue. Así que es un comediante aspirante y trabaja en un club de comedia, pero es una de esas personas que son naturalmente graciosas cuando no están tratando de serlo.

Luego, cuando intenta hacerte reír, se encuentra con el silencio, y creo que hay algo tan entrañable en personas así. Quiere ser gracioso pero cuando lo intenta, no es gracioso en absoluto. Trabaja en un club de comedia en Londres y su narcisista novio acaba de romper con él.

Estaban en aislamiento juntos y ahora él tiene que ser relegado al ático de sus padres en Halifax, donde tiene todas sus antiguas memorias de la infancia. Solía ser su escondite y está especialmente lleno de su antigua memorabilia de Dolly Parton, siendo que es un súper fan.

¿Cómo entra Dolly misma en la imagen?

Kevin comienza a automedicarse y está pasando por un momento difícil. Pierde su trabajo, ha perdido su relación, y está rodeado de todas estas cosas infantiles. Está un poco decaído y siente que no tiene nada. Luego, por necesidad y magia y música, pone el álbum de Dolly Here You Come Again.

Ella se materializa y casi hace una intervención para ayudarlo en este momento usando amor duro. Ella no resuelve nada por él, simplemente le da consejos.

Hay una línea en una de sus canciones, Better Get To Living, que habla sobre cómo toda curación tiene que empezar contigo. El espectáculo trata sobre ese viaje de auto-recuperación y auto-descubrimiento y escuchar esa voz interior positiva.

¿Refleja la narrativa de Kevin tu vida de alguna manera?

Enormemente, hasta el punto en que cuando leí el guion por primera vez, casi tuve que ir al abogado porque sentí que había sido vigilado durante la pandemia.

Llevo cuatro años sobrio ahora, y me sobrié en abril de 2020, unas semanas después del comienzo del confinamiento. Como mucha gente, me estaba auto-medicando porque nos vimos obligados a sentarnos con nosotros mismos y a mirarnos a nosotros mismos. Lo que es realmente hermoso es que nuestro director Gabriel [Barre] me permitió traer muchas de mis propias experiencias al personaje y al espectáculo, así que hemos trabajado con mi viaje personal y hemos incluido mucho de eso. Es increíblemente terapéutico y catártico para mí volver a ese momento, como creo que será para la audiencia.

¿Eres un fan de Dolly Parton?

¡Nuevamente, enormemente! Y tengo un paralelo muy específico con este personaje porque en 2002, creo, estaba pasando por un momento difícil con un novio que tenía.

Dolly estaba haciendo un espectáculo de una noche en el Hammersmith Apollo de Londres, y simplemente conseguí una entrada y fui por mi cuenta. Fue una experiencia increíble porque había tantos grupos y tipos de personas en la audiencia.

Había drag queens y amas de casa y simplemente esta gran mezcla de personas, pero lo que más me impactó fue ver cuántas otras personas estaban allí solas. No suele suceder eso en los conciertos, y fue la experiencia más increíble porque obviamente todos fuimos allí por una razón y conseguimos lo que vinimos a buscar porque había algo mágico sobre la

mensaje de Dolly y su fuerza y su poder. Realmente me ayudó y eso es lo que quiero decir cuando leí el guion de Here You Come Again. Se sintió un poco como leer mi propio Truman Show.

¿Por qué crees que Dolly es tan querida por todos?

Debido a que ha mantenido la consistencia. Nunca se ha doblegado y hace las cosas a su manera porque, como dije, nunca sigue las reglas, pero aún así logra no molestar a nadie. Además, no permite que nadie se adelante con posibles aspectos negativos.

Siempre es la primera en señalarlos, por lo que para cualquier pequeña cosa que a alguien no le guste de Dolly Parton, no pueden sacarlo a colación porque ella ya lo ha cubierto. Ella es casi un ser humano perfecto y es una inspiración en la forma en que se comporta y en cómo vive su vida.

Después de una larga temporada en The Book Of Mormon, ¿cómo es estar en un musical totalmente nuevo?

Es maravilloso y es una experiencia muy diferente. Cuando me uní a The Book Of Mormon llegué a mitad de un contrato, así que ensayé por mi cuenta. Aprendí todo el espectáculo en 12 días por mi cuenta y no tuve la oportunidad de hacerlo con el elenco hasta el primer día que estuve allí.

Ese proceso fue aterrador y bastante aislante, pero con esto estamos empezando desde cero, estando en una sala donde, aunque el espectáculo se ha hecho antes en Estados Unidos, no todo está establecido. Se ha anglificado y está adquiriendo una nueva forma de forma orgánica.

Here You Come Again está en The Lowry, Salford Quays del 29 de octubre al 2 de noviembre (www.thelowry.com) y en el Blackpool Grand Theatre, del 26 al 30 de noviembre (www.blackpoolgrand.co.uk)