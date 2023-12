El mundo en historias: 13 despachos favoritos de 2023

Bearing witness, at close range and often at great risk, is the essence of a dispatch, and in 2023, our correspondents filed 80 of them from 37 countries, capturing the human experience from almost every angle: the good, the bad and the wrenching.In a year marked by conflicts, dozens of dispatches came directly from war zones: from a rare trip inside Gaza, where we saw a city utterly disfigured; from a ravaged Israel kibbutz, where more than 60 people were murdered on Oct. 7; and from the West Bank, where “there’s no such thing as sleeping at night.”And we got multiple, moving reports from Ukraine, where stoic faces started to crack under the war’s emotional toll. The effects of that war are being felt globally, from Bali, where Russians and Ukrainian expatriates try to get along, to towns in Poland and the Czech Republic upended by the fighting.In six dispatches from Afghanistan, we explored the aftermath of another war, only recently ended; we also rushed to the remote site of a devastating earthquake that added to the misery of an already battered country.Not that long ago, the Kabul neighborhood known as the Green Zone was buzzing with the soundtrack of a multibillion-dollar war effort in Afghanistan. Armored vehicles rumbled down the streets, while the thud-thud-thud of American helicopters echoed across the sky.But these days, there’s another kind of buzzing in the neighborhood: the Taliban moving in and making it their own. — Por Christina Goldbaum

Italia ha caído rendida al “Mare Fuori”, un drama televisivo sobre los reclusos de un centro de detención de menores que pasan el tiempo besándose, cuando no es ocasionalmente apuñalándose.

La diseñadora de vestuario del programa, Rossella Aprea, comentó que como no había uniforme en una prisión de menores italiana real, podía usar su imaginación. “Mucho negro, ajustados, crop tops”, dijo. “Piel, piel.” — Por Jason Horowitz; fotografías de Gianni Cipriano

Los sombreros de béisbol con el logo de los New York Yankees están por todas partes en Brasil. Pero muchos brasileños no tienen idea de qué representa ese logotipo.

“¿Es fútbol americano?” preguntó Carlos Henrique, de 20 años, que vendía los gorros en la playa de Ipanema en Río de Janeiro. Pero la respuesta importaba mucho menos que la popularidad del gorro, su mejor perspectiva. “Solo sé que llama la atención”, dijo. “Y le sienta bien a cualquiera.” — Por Jack Nicas; fotografías de Dado Galdieri

Los viajes en metro en Seúl son gratuitos para los mayores de 65 años, por lo que algunos jubilados pasan sus días viajando en tren hasta el final de la línea.

“Lees, y te duermes”, dijo Jeon Jong-duek, de 85 años, profesor de matemáticas jubilado. “No hay un rincón de Seúl al que no vaya”. — Por Victoria Kim; fotografías de Chang W. Lee

Nadar en París es una experiencia cultural completa, que ofrece vistas íntimas de la psique francesa, que se muestra casi desnuda en los carriles de natación, vestuarios y duchas (en su mayoría mixtas).

Tome la Piscina des Amiraux, construida en 1930. Es una piscina larga y delgada, con paredes cubiertas de azulejos blancos de metro. Mire hacia arriba, y verá un techo de vidrio, sobre dos anillos de balcones alineados con las puertas verdes de los vestuarios individuales. Cuelgas tus cosas en ganchos en forma de ancla, y cuando hayas terminado de nadar, un marinero vieney te abrirá la puerta. Se siente como nadar de vuelta en el tiempo. — Por Catherine Porter; fotografías de Dmitry Kostyukov

Los niños pequeños gritaban, el mar rugía y un altavoz portátil reproducía una canción de amor. Sentado en un enorme perrito caliente inflable, un niño remaba por aguas poco profundas. Esto podría haber sido cualquier playa en cualquier parte un fin de semana de verano, si cerrabas los ojos lo suficiente como para evitar la luz de la luna. Pero era medianoche en Dubai.

“Dubai de noche es muy bonito”, dijo Mamadoto Momo, un socorrista senegalés que trabaja en la playa de 6 p.m. a 6 a.m. Por Vivian Nereim; fotografías de Andrea DiCenzo

Lo que necesitas entender sobre una misión de francotirador es que desde el minuto en que comienza hasta el minuto en que termina, todo lo que haces es por matar a otra persona.

Pero casi nadie dice eso. Por eso fue un poco sorprendente cuando un soldado decidió explicar sus cálculos morales al matar a tropas rusas: estaba diciendo la parte tranquila en voz alta. — Por Thomas Gibbons-Neff; fotografías de David Guttenfelder

En el budismo del Himalaya, los papeles religiosos de las monjas han sido durante mucho tiempo restringidos por reglas y costumbres. Pero una secta está cambiando eso, combinando la meditación con las artes marciales y el activismo ambiental.

“El Kung Fu nos ayuda a romper las barreras de género y desarrollar la confianza interior”, dijo Jigme Rabsal Lhamo, monja budista. “También ayuda a cuidar de los demás durante las crisis.” — Por Sameer Yasir; fotografías y videos de Saumya Khandelwal

Las ovejas salieron desbordadas por la ladera, emergiendo a través de la niebla baja donde la tierra verde tocaba el cielo gris, corriendo hacia los campos de abajo.

Estaban listas para su gran momento: La Semana de la Lana de Shetland por fin había llegado. — Por Megan Specia; fotografías de Andrew Testa

Si bien la represión del gobierno a los letreros de neón se debe a preocupaciones de seguridad y medioambientales, la campaña evoca la desaparición de Hong Kong en sí: la alegoría melancólica de la decadencia de una ciudad eléctrica y la extinción literal de su alarde imprudente.

“El neón es una especie de emblema de la ciudad, una encarnación de historias de Hong Kong”, dijo Cardin Chan, quien dirige un grupo dedicado a conservar los letreros condenados. “Pero no es solo el neón lo que está experimentando una transformación. Es toda la ciudad, ¿verdad?”- Por Hannah Beech; fotografías de Anthony Kwan

En el estado austriaco de Carintia, donde la ley favorece a las abejas locales de color claro, los productores de miel considerados “demasiado oscuros” corren el riesgo de ser erradicados.

“Es fanatismo racial”, dijo Sandro Huter, un apicultor a quien se le ha dicho que reemplace a sus reinas oscuras por otras de color gris claro. — Por Denise Hruby; fotografías de Ciril Jazbec

Sudáfrica saborea una segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo, produciendo una unidad racial que ni siquiera Hollywood podría inventar y un escape de los problemas del país.

“Se trata de más que solo rugby”, dijo François Pienaar, capitán del equipo que ganó la primera Copa del Mundo de Rugby de Sudáfrica en 1995. “Se trata de una nación, de esperanza. Se trata de construir un futuro para todos en nuestro país”. — Por John Eligon; fotografías de Joao Silva

Un terreno nevado cerca del Mar Negro es el lugar de descanso final para un número creciente de soldados de las fuerzas mercenarias Wagner, un testimonio de las enormes bajas que Rusia está sufriendo en su invasión.

“Señor, ten piedad”, entonó un sacerdote mientras bendecía los cuerpos de los soldados rusos caídos con incienso, su sotana azotada por un viento helado. — Por Valerie Hopkins; fotografías de Nanna Heitmann