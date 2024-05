El mundo de Warcraft ahora es jugable en la nube a través de GeForce NOW

Poco a poco, NVIDIA ha estado trayendo los juegos de Activision Blizzard de vuelta al pliegue con GeForce NOW, y a partir de hoy eso incluye World of Warcraft. Puede que recuerdes que hace años muchos juegos de Activision Blizzard estaban disponibles en GeForce NOW. Esto fue hace varios años cuando el servicio aún estaba en fase beta. Sin embargo, Activision solicitó que sus juegos fueran retirados del servicio y no renovó su contrato para mantener los juegos jugables.

Las cosas cambiaron con la adquisición de Microsoft de Activision Blizzard, ya que como parte de su acuerdo para apaciguar a los reguladores incluyó un trato con NVIDIA para incluir algunos de sus juegos. Esto comenzó con títulos como Hearthstone, Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty, y finalmente algunos juegos de las franquicias clásicas de Diablo y StarCraft. Uno de los últimos en mantenerse fue el mayor juego de Blizzard. World of Warcraft. El popular MMO a nivel mundial que en su momento fue uno de los juegos más populares del planeta.

No hay duda de que este es un gran día para GeForce NOW y para los fans de World of Warcraft. Los jugadores ahora tienen una forma de transmitir el juego en la nube desde incluso las laptops más básicas siempre y cuando tengan una conexión a internet. Y con configuraciones de gráficos al máximo si están suscritos al membresía Ultimate.

GeForce NOW obtiene tres títulos de World of Warcraft

Ya sea que juegues en la Horda o en la Alianza, Druida Elfo de la Noche o Pícaro Goblins, todo Azeroth es bienvenido en la nube. La adición de hoy de la serie World of Warcraft incluye tres títulos de la franquicia. Los jugadores pueden transmitir World of Warcraft: Dragonflight, que es el juego principal a través de su última expansión. Luego hay dos opciones Clásicas: World of Warcraft Classic y el recientemente lanzado World of Warcraft Cataclysm Classic.

Es probable que GeForce NOW eventualmente incluya la próxima expansión The War Within también. Sin mencionar los nuevos lanzamientos Clásicos. Esto no está confirmado, por supuesto. Pero NVIDIA ha hecho esto con Elder Scrolls Online y todas las nuevas actualizaciones de Genshin Impact. Así que tiene sentido que también suceda con WoW. Ahora, si no te interesa World of Warcraft, NVIDIA está trayendo un total de 17 juegos al servicio este mes.

Hay 7 juegos nuevos para jugar esta semana, 17 en total para junio

World of Warcraft no es el gusto de todos y eso está perfectamente bien. La buena noticia es que hay otros juegos que se unen a GeForce NOW esta semana. De hecho, cuatro juegos más, incluyendo Rogue Prince of Persia, un nuevo lanzamiento que salió el 27 de mayo. También están Capes, Lords of the Fallen y Soulmask. En cuanto al resto de los juegos que llegan en junio, hay 10 más. Esto incluye Autopsy Simulator, Chornobyl Liquidators, Sunnyside, Still Wakes the Deep, Disney Speedstorm, Farm Together 2, Resident Evil Village, Star Traders: Frontiers, Street Fighter 6 y Torque Drift 2.

Además de los nuevos juegos, si eres jugador de ESO, puedes obtener una recompensa por suscribirte. Los miembros Ultimate y Priority recibirán un montura en el juego del programa de recompensas de GeForce NOW. Debes estar inscrito para obtener esto. Asegúrate de hacerlo. También puedes reclamar la montura hoy. Los miembros gratuitos también recibirán esta recompensa a partir del 31 de mayo.

