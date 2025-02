El multitarea no es la respuesta a tus sentimientos de “abrumamiento”

“

Una afirmación impactante ha llegado a mi bandeja de entrada. Un cuarto de los británicos, dice una nueva encuesta, están enviando correos electrónicos desde el baño, porque están tan presionados por el tiempo. “Relajarse es cosa del pasado”, se queja el comunicado de prensa, que dice que un tercio de los encuestados continúan trabajando en sus teléfonos por la noche, “mientras ven sus programas de televisión”. Ah.

Con el “abrumar” como una característica de la vida moderna, informes como este implican que los trabajadores acosados se ven obligados a hacer malabarismos con múltiples tareas para mantenerse al tanto de las demandas crecientes. Pero cuando el 13 por ciento de los encuestados admiten haber hecho una compra semanal en línea durante una reunión de trabajo, me pregunto qué ha pasado con los sábados, y con sus jefes. ¿Hemos alcanzado el pico de la procrastinación, en el que las reuniones son ahora un complemento performativo de la vida real: pasear al perro y limpiar la casa, lo que los encuestados de esta encuesta habían hecho mientras estaban en llamadas de trabajo?

Los defensores del multitarea les gusta recordarnos que Arquímedes tuvo su momento eureka mientras estaba en el baño. Pero él dejaba que su mente divagara mientras se empapaba. No estaba sentado allí con la cámara apagada, tratando de no salpicar mientras otros parloteaban.

Recientemente le pedí un presupuesto a un pintor para algunas reformas. Estuvimos charlando mientras él echaba un vistazo a varias paredes. Desde la pandemia, me dijo, se ha sorprendido de lo a menudo que llega a una casa y se encuentra con hombres mayores sentados en sus sofás, viendo deportes en medio del día mientras vagamente golpean en sus teclados. Esto pone un nuevo matiz en el “sobretrabajo”.

Hoy en día, si haces solo una cosa a la vez, se te considera un trabajador lento. Pero 20 años de evidencia nos dicen que cambiar de tarea hace que la mayoría de las personas sean más tontas. Un estudio de la Universidad de Utah de 2006 encontró que hablar por teléfono mientras se conduce es tan peligroso como estar borracho: ralentiza las reacciones. El mismo equipo ha informado más recientemente que los sistemas “infotainment” de los automóviles son aún más peligrosos que los teléfonos en términos de distracción.

Nuestros cerebros están principalmente conectados para hacer una cosa a la vez. Incluso caminar y hablar comienza a complicarse cuando envejecemos. Esto no significa que la vida tenga que ser una secuencia monótona. Muchos trabajadores disfrutan alternando entre tareas, según el Centro de Estudios de la Atención, en el King’s College de Londres, y puede ser positivo. De hecho, el “entrelazado” – alternar entre temas y luego volver a ellos más tarde – está muy de moda en las escuelas como una técnica probada para la revisión de exámenes.

Pero los crecientes niveles de ansiedad hacen importante cambiar la conversación a la concentración. La dificultad para concentrarse está altamente correlacionada con algunos de los trastornos de ansiedad reconocidos por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Y tendemos a sobreestimar nuestra capacidad de hacer malabarismos con múltiples tareas. De hecho, aquellos más propensos a hacer malabarismos deberían hacerlo menos: porque los estudios muestran que son más impulsivos y tienen menos control ejecutivo.

Me temo que caigo en ese último grupo, pero recientemente he encontrado dos trucos simples. Intenté revisar el correo electrónico solo dos veces al día, pero eso no se ajusta a mi personalidad o a mi vida laboral. En lugar de eso, he vuelto a escribir una lista de tareas a mano. La existencia de la lista libera a mi cerebro de la angustia, siempre que las tareas estén lo suficientemente detalladas. Y el uso de papel y bolígrafo parece imprimirlo más profundamente en mi subconsciente. Esto está respaldado por nuevas investigaciones que muestran que hacemos conexiones cerebrales más elaboradas cuando escribimos que cuando escribimos a máquina. Estas conexiones son cruciales para la formación de la memoria, y esto hace imperativo que los niños sigan escribiendo a mano.

También estoy probando lo que Cal Newport, en su libro Productividad Lenta, llama un “sistema de atracción”. Básicamente, te centras implacablemente en tus tres proyectos principales y evitas en la medida de lo posible la comunicación prematura, las reuniones sobre reuniones y los mensajes sobre reuniones que se relacionan con proyectos posteriores. Solo cuando hayas terminado uno de tus tres mejores proyectos, sacas el siguiente para ocupar ese lugar.

Todos tendremos diferentes versiones de este sistema, y supongo que podría llamarse simplemente “enfoque”. Pero seguir mi propia versión me ha hecho reflexionar sobre cuántas veces se pierde la distinción entre el trabajo que realmente genera ingresos, impulsa las cosas hacia adelante y tiene significado; y el trabajo que es proceso. Con lo que quiero decir el preencuentro, el módulo de entrenamiento en cumplimiento, la creciente cadena de correos electrónicos “responder a todos” y demás. El primer tipo de trabajo es mucho más satisfactorio. El segundo bien podría ser el tipo de trabajo que los empleados de oficina informan que hacen durante el paseo del perro y en el baño, y lo que dice mi nuevo amigo decorador que está contento de tener menos en su trabajo físico.

Sospecho que esas tareas de proceso son más agradables si se hacen con música de fondo, mensajes de texto, desplazamiento o revisando intermitentemente el marcador de fútbol. El problema es que las personas que cambian entre múltiples canales -denominadas “grandes multitareas de medios” por investigadores de Stanford- muestran una memoria peor y un menor control ejecutivo, incluso cuando se centran en una sola tarea.

Resulta que hay algunos “supertareas”, aquellos que pueden manejar múltiples tareas sin perder eficiencia. En las exploraciones cerebrales, este grupo muestra menos actividad cerebral, no más, cuando se añaden tareas adicionales. Desafortunadamente, solo alrededor del 2 por ciento de nosotros estamos en esa categoría. Por lo tanto, sería más amable con nosotros mismos, y con nuestros empleadores, reconocer que la capacidad de atención no es infinita y tratarla con cuidado.

