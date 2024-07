¿El multimillonario Warren Buffett tiene $135 mil millones invertidos en solo 1 acción de inteligencia artificial (IA). ¿Es hora de comprar?

"

Warren Buffett es uno de los inversores más seguidos y estudiados en la historia. Desde 1965, ha dirigido el conglomerado de inversiones Berkshire Hathaway y ayudó a generar un rendimiento total del 4,384,748%.

Es justo decir que Buffett sabe algo sobre elegir acciones. Algunas de las características del portafolio de Buffett incluyen servicios financieros, empresas de energía y compañías de bienes de consumo. Por el contrario, un sector del que Buffett notablemente se mantuvo alejado durante años es la tecnología.

Sin embargo, en 2016, el Oráculo de Omaha causó sensación al revelar una gran posición en Apple (NASDAQ: AAPL). Menos de una década después, el fabricante del iPhone es ahora la mayor posición de Buffett, con un valor aproximado de $135 mil millones y representando casi el 41% de su cartera total.

Veamos por qué a Buffett le encanta tanto la acción de Apple, y evaluemos si ahora es un buen momento para que los inversores adquieran algunas acciones.

La filosofía de inversión de Buffett es sorprendentemente simple

No es necesario ser bueno eligiendo acciones individuales para imitar el éxito de Buffett. De hecho, gran parte de la filosofía de inversión de Buffett gira en torno a ejercer paciencia y disciplina en lugar de tratar de identificar la "próxima gran cosa".

Además de Apple, algunas de las mayores posiciones de Buffett incluyen Coca-Cola, American Express, Occidental Petroleum, Bank of America y Chevron. El primer elemento clave a reconocer aquí es que Buffett está bien diversificado.

Lo más importante, sin embargo, es observar cuánto tiempo ha sido propietario de algunas de estas empresas Buffett. Por ejemplo, Buffett ha sido propietario de acciones de Coca-Cola desde 1988. Aunque Coca-Cola puede ser considerada por muchos como un negocio mundano, Buffett ha disfrutado de generosos rendimientos a lo largo de las décadas gracias al crecimiento constante y al programa de dividendos de Coca-Cola.

Sin embargo, Apple es un poco diferente. Buffett ha sido propietario de acciones de Apple por menos de una década, y sin embargo, ya ha crecido hasta convertirse en su mayor posición.

Claramente, Apple ha experimentado una apreciación de precio desproporcionada en los últimos años. Ahora, con la inteligencia artificial (IA) tomando protagonismo en el sector tecnológico, ¿podrían los inversores estar viendo una oportunidad generacional en Apple en este momento?

La estrategia de IA de Apple ha sido revelada

En los últimos años, muchos gigantes tecnológicos han realizado movimientos llamativos en el ámbito de la inteligencia artificial. Microsoft realizó una inversión de $10 mil millones en OpenAI, el desarrollador detrás de ChatGPT. Además, Alphabet y Amazon invirtieron en un competidor de OpenAI, Anthropic.

El hilo conductor que une estas inversiones es que Microsoft, Amazon y Alphabet compiten ferozmente entre sí en el panorama de la computación en la nube.

A diferencia de sus pares mencionados, Apple se mantuvo sospechosamente callado en lo que respecta a sus ambiciones de IA. Considerando que las ventas de la compañía han estado en declive durante aproximadamente un año, encontré inquietante la falta de una hoja de ruta de IA.

Sin embargo, hace aproximadamente un mes, durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), la dirección finalmente proporcionó a los inversores una vista previa de Apple Intelligence, la estrategia tan esperada de la compañía en torno a la IA.

Apple se asociará con OpenAI para integrar ChatGPT en toda su gama de productos de hardware mientras busca llevar aplicaciones alimentadas por IA a las masas.

La WWDC de Apple tuvo lugar del 10 al 14 de junio. Y desde el 10 de junio, las acciones de Apple han subido un 16%.

No sorprende que en el último mes muchos analistas de Wall Street hayan revisado y elevado sus objetivos de precio para las acciones de Apple también.

¿Vale la pena la valoración premium?

Como se muestra en el gráfico a continuación, los múltiplos precio-ganancias (P/E) y precio-flujo de caja libre (P/FCF) de Apple son significativamente más altos hoy de lo que eran hace solo un año. Me resulta difícil justificar estos múltiplos premium considerando que Apple ha mostrado poco en términos de crecimiento o innovación durante bastante tiempo.

Gráfico de relación P/E de AAPL

En la superficie, parece que los inversores están animados por el sentimiento alcista que rodea a Apple Intelligence y que ha llevado a una importante actividad de compra de acciones. Aunque puede ser tentador seguir esta tendencia, comprar por impulso rara vez es una buena estrategia.

Otro aspecto que hace que Buffett sea un gran inversor es que es un contrarian. Buffett no sigue a la multitud ni persigue valoraciones elevadas.

Aunque Apple Intelligence es un desarrollo intrigante, la compañía aún tiene que mostrar resultados tangibles de ello. Además, la suite inicial de productos de Apple Intelligence no está programada para ser lanzada hasta el otoño.

Para mí, parece que los inversores están comprando más la historia en torno a Apple Intelligence, y la actual actividad de compra desproporcionada está arraigada en la exageración emocional en lugar de en la lógica prudente.

A pesar de que el aumento del precio de las acciones de Apple es bueno para Berkshire y Buffett, no creo que esté justificado en este momento. Si la compañía comienza a mostrar una recuperación en las ventas y, quizás más tarde este año, comienza a traducir Apple Intelligence en una fuente significativa de crecimiento, adquirir acciones podría ser una buena idea. Pero por ahora, no iniciaríamos una posición en Apple ni agregaríamos a una existente.

