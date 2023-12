El multimillonario ruso Abramovich no logra revertir las sanciones de la UE ya que el tribunal supremo rechaza su apelación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado una demanda presentada por el oligarca ruso Roman Abramovich para levantar sanciones impuestas en su contra después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, según informó Reuters el 20 de diciembre.

El tribunal europeo también señaló que tuvo en cuenta el papel de Abramovich en la empresa siderúrgica rusa Evraz Group y el hecho de que el acero es la principal fuente de ingresos para el gobierno ruso.

El Consejo de la UE señala que no se equivocó en su evaluación al decidir mantener a Abramovich en la lista de sanciones.

Abramovich, quien también posee la ciudadanía israelí y es el expropietario del club de fútbol Chelsea de la English Premier League, se convirtió en uno de los hombres de negocios más influyentes del mundo después del colapso de la Unión Soviética en 1991. Forbes estima su patrimonio neto en $9.2 mil millones.

Roman Abramovich ha estado bajo sanciones del Reino Unido desde el 10 de marzo de 2022, y bajo sanciones de la Unión Europea desde el 15 de marzo de 2022. También está en las listas de Ucrania, Canadá, Australia y otros países.

La UE impuso sanciones a funcionarios rusos y a varios empresarios rusos, y congeló cientos de miles de millones de dólares en activos rusos después del 24 de febrero de 2022. Abramovich apeló la decisión en el tribunal.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine.