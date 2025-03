El multimillonario más rico de África nunca compra automóviles y conduce solo | Reino Unido | Noticias

El de 67 años es un filántropo y billonario (Imagen: Getty)

Podrías pensar que el hombre más rico de África mostraría más su dinero, pero Aliko Dangote no es ese tipo de billonario. El magnate de negocios nigeriano, estimado en más de $10bn, compra un coche nuevo cada ocho años y se conduce entre reuniones de negocios.

Enumerado por Forbes como un billonario en 2008, la historia de Dangote no es un cuento de riquezas a la prosperidad. Algunos han etiquetado al magnate de negocios como “despiadado” a pesar de sus asociaciones con Bill Gates para luchar contra la polio y la desnutrición. El billonario negro más rico del mundo, Dangote es algo así como un empresario clásico.

LEER MÁS: La primera billonaria hecha a sí misma del mundo lanzó una aplicación después de un escándalo público

Apertura de la mega refinería de petróleo de $21bn de Nigeria (Imagen: Getty)

Comenzó comerciando harina y azúcar, pero ahora sus activos representan el 30 por ciento del valor total del mercado público de Nigeria. Para comparación, corporaciones gigantes como Microsoft y Apple cada una representan solo el 7 por ciento del valor de mercado de EE. UU.

El Grupo Dangote es ahora uno de los mayores empleadores de África. Cuando lanzó planes para su mega refinería de petróleo dijo, “Sabes que nadie vendrá a desarrollar esta economía, solo nosotros”.

Para 2025, se espera que Nigeria se convierta en el mayor exportador de petróleo refinado del continente. Él dijo “cuando comencemos, los demás verán y luego seguirán,” agregando “así que debemos tomar el control” o la economía del continente nunca funcionará.

Yvonne Ike, CEO de África Occidental de Renaissance Capital, dijo: “Trabajar con él como banquero es extremadamente desafiante. Si no conoces su negocio a un nivel extremadamente detallado, no tienes oportunidad – te desentrañará en segundos. Él no sufre a los tontos con gusto.”

Las primeras entregas a la primera mega refinería de petróleo de Nigeria ya han comenzado (Imagen: Getty)

Dangote nació en Kano, la segunda ciudad más grande del norte musulmán. Tenía tres años cuando Nigeria obtuvo la independencia y 10 cuando estalló la guerra civil antes de que hubiera una serie de dictaduras militares y breves gobiernos democráticos.

El bisabuelo comerciaba con frutos secos y era el hombre más rico del país. Cuando murió, el abuelo de Dangote se hizo cargo del negocio. Cuando Dangote tenía solo nueve años, su papá murió. Fue cuidado por su abuelo, quien notó que su nieto ya mostraba un talento para los negocios.

En la escuela primaria, Dangote vendía dulces, delegaba ventas y tomaba una parte de las ganancias de sus comerciantes. Él dijo: “Cuando eres criado por un padre o abuelo emprendedor, adquieres esa aspiración que te hace mucho más agresivo – pensar que todo es posible.”

En 1977, se graduó de la Universidad Al Azhar en El Cairo y se unió al negocio de cemento de su tío. El mercado de cemento en Lagos estaba frenético después de la “Armada de Cemento” que surgió después de que el gobierno de Nigeria quisiera gastar sus ganancias del auge petrolero en infraestructura.

Después de pedir 20 millones de toneladas de cemento para ser importado en 12 meses, Lagos terminó con 420 barcos haciendo fila durante meses fuera del puerto. Algunos simplemente se hundieron, pero para los que quedaron, el concreto se había degradado y era inutilizable – creando un vacío en el mercado.