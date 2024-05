El multimillonario inversor Dan Loeb acaba de invertir en estas 2 acciones de inteligencia artificial (IA) de los “Siete Magníficos”

Una de las mejores formas de echar un vistazo a la mente de prominentes inversores es mirando sus presentaciones 13F. Estos formularios son requeridos por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y desglosan la actividad de compra y venta de grandes gestores de dinero institucionales.

Recientemente, analicé la presentación 13F de Third Point, un fondo de cobertura creado por el multimillonario inversor Dan Loeb. Dadas las movidas que está haciendo, diría que Loeb es optimista sobre la inteligencia artificial (IA). Aunque esto no debería ser sorprendente, me intrigaron las empresas particulares que está comprando.

Hasta ahora, la narrativa de la IA ha sido dominada por Microsoft y Nvidia. Sin embargo, Loeb realizó algunas compras llamativas en otros dos miembros de los “Siete Magníficos”, recientemente comprando 900,000 acciones de Amazon (NASDAQ: AMZN) y 3 millones de acciones de Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL).

Me gustan mucho estas movidas. Veamos cómo Amazon y Alphabet están emergiendo silenciosamente como líderes en el ámbito de la IA y exploraremos por qué cada acción es una compra lucrativa en este momento.

1. Amazon: La máquina de flujo de efectivo

Amazon es conocido principalmente por su marketplace de comercio electrónico y su negocio de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS).

Pero a lo largo de los años, la compañía ha expandido silenciosamente sus operaciones hacia otras áreas de crecimiento que incluyen streaming, publicidad, entrega de comestibles y más. Construir un negocio tan diversificado le ha dado a Amazon una oportunidad única.

La tesis es que Amazon puede integrar servicios potenciados por IA en toda su plataforma, llegando así a los consumidores a un nivel más amplio y cruzando más productos de venta entre ellos.

Una de las movidas más importantes que Amazon hizo el año pasado fue una inversión de $4 mil millones en una startup de IA llamada Anthropic. La idea principal era utilizar a Anthropic para acelerar el crecimiento en AWS. Utiliza AWS como su proveedor de servicios en la nube principal y está entrenando sus modelos generativos de IA en la infraestructura de Amazon.

Esto es importante porque Anthropic en última instancia está sirviendo como una fuente de generación de leads para AWS, ayudando a impulsar acuerdos para nuevos productos incluyendo Amazon Bedrock.

Otra movida es la inversión de Amazon en centros de datos. La compañía recientemente se comprometió a invertir $11 mil millones en la construcción de nuevos centros de datos en Indiana. Esta decisión llegó en un momento crucial.

En este momento, Nvidia domina el mercado de los semiconductores de IA. Pero Amazon está desarrollando su propia línea de chips, Trainium y Inferentia. La construcción de sus propios centros de datos debería ayudar a que sea más independiente con los chips a largo plazo. También proporciona a Amazon un camino para mantener la mayoría de sus ambiciones de IA internas, dependiendo menos de proveedores externos.

A pesar de que la revolución de la IA está en sus inicios, en el último año Amazon ha generado $50 mil millones de flujo de efectivo libre mientras la compañía ve un nuevo crecimiento en todos sus negocios.

Creo que AWS en particular tiene un futuro brillante. Además, a medida que la IA se integra más en todo el negocio de Amazon, las inversiones que está realizando hoy son extremadamente ingeniosas, y soy optimista sobre el pago a largo plazo.

El ratio precio/ventas (P/S) de Amazon es de 3.3, casi idéntico a su promedio de 10 años. Creo que muchos inversores están descontando la posición de Amazon en el panorama de la IA y están subestimando el potencial al alza que la compañía podría ver a largo plazo. Para mí, la acción es una ganga y estoy alineado con la decisión de Loeb de comprar acciones.

2. Alphabet: Una estrella en ascenso en la nube

Alphabet es la empresa matriz de Google y YouTube. Con el amplio alcance que ambos tienen en internet, no es sorprendente que la mayor fuente de ingresos de Alphabet sea la publicidad.

Aunque la compañía es sin duda un líder en publicidad en línea, Alphabet enfrenta una fuerte competencia de plataformas como Meta Platforms y TikTok. Y la industria de la publicidad es cíclica e insegura.

Una manera en que Alphabet está respondiendo es a través de su ventaja competitiva: los datos. Posee una de las mayores bibliotecas de tendencias de búsqueda de consumidores, un gran activo que puede utilizar para entrenar su gran modelo de lenguaje, llamado Gemini.

La velocidad a la que puede ser entrenado Gemini también es importante. Mientras Google y YouTube siguen siendo fuerzas dominantes en línea, Alphabet está fuertemente posicionado para almacenar, analizar y procesar una multitud de conjuntos de datos para perfeccionar Gemini y crear más productos y servicios.

Un área donde Alphabet ya está demostrando un crecimiento impresionante es en la computación en la nube. Google Cloud Platform es el negocio de más rápido crecimiento de Alphabet y ya está generando ganancias operativas.

Al igual que con Amazon, no subestimaría el potencial de Alphabet de convertirse en una fuerza importante en la IA. La compañía está construyendo un negocio completo de IA, abarcando herramientas de productividad en el lugar de trabajo, computación en la nube, comercio electrónico, búsqueda de consumidores y más.

Con un ratio precio/ganancias (P/E) de 27.3, la acción cotiza a un descuento en comparación con cada uno de sus pares de los Siete Magníficos excepto Meta. Para mí, las acciones de Alphabet parecen muy baratas y creo que los inversores a largo plazo disfrutarán de rendimientos que superarán al mercado a medida que la IA siga desempeñando un gran papel en la compañía.

