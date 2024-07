El multimillonario Bill Ackman tiene casi el 20% de su cartera de Pershing Square invertido en esta acción de los “Siete Magníficos”

El inversionista promedio puede aprender mucho siguiendo a algunos de los profesionales de la industria. Tome a Bill Ackman, cuya estrategia — probablemente influenciada por el gran Warren Buffett — se centra en hacer apuestas concentradas en empresas de alta calidad que cotizan a valuaciones atractivas.

La firma de hedge funds de Ackman, llamada Pershing Square Capital Management, actualmente administra $10.8 mil millones en activos. En lugar de seguir ciegamente sus decisiones de cartera, los inversores deberían tratar de entender por qué posee lo que posee.

Uno de los principales holdings de Ackman es el gigante tecnológico Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Veamos qué factores pueden haber llamado la atención del gestor de fondos de cobertura hacia esta dominante empresa del “Magnífico Siete”.

Empresa de calidad

Pershing Square compró por primera vez acciones en Alphabet hace más de un año durante el primer trimestre de 2023. Puede resultar sorprendente ver cómo rápidamente se convirtió en una posición importante. Pero Ackman fue tan lejos como para llamar a esta “una de las mejores empresas del mundo”. Esa podría ser una afirmación audaz, pero no estaría en desacuerdo con su evaluación.

La mayoría de los lectores están familiarizados con la Búsqueda de Google. Con una participación del 91% en la industria de búsqueda global, este es sin duda el segmento principal de Alphabet. Ackman destaca sus poderosos efectos de red y altas barreras de entrada.

Adquirido por la empresa en 2006 por más de $1.6 mil millones, YouTube también merece atención. No solo posee efectos de red también, pero respalda la dominancia de Alphabet en la industria de la publicidad digital. Ackman cree que la empresa está bien posicionada para seguir creciendo sus ventas con el tiempo debido al cambio de la publicidad offline a métodos en línea.

Alphabet está en posición de beneficiarse de otra tendencia secular, que es la computación en la nube. A medida que el gasto en TI se traslada de las instalaciones locales a fuera de las instalaciones, Google Cloud debería continuar su ascenso. Este segmento registró un aumento del 26% en ingresos en 2023, y ahora está generando ingresos operativos consistentes.

Si se observa la cartera de Pershing Square, se dará cuenta de que Ackman valora a las empresas que tienen una sólida posición financiera. Hay muy pocas empresas en el mundo que puedan igualar a Alphabet en este sentido. Hasta el 31 de marzo, llevaba $13.2 mil millones de deuda a largo plazo en el balance. Sin embargo, la empresa tenía $108.1 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables, prácticamente eliminando cualquier riesgo financiero.

Líder en IA

El auge de la inteligencia artificial (IA) está atrayendo mucha atención de la comunidad de inversores. Después de que Chat GPT fuera lanzado por primera vez a finales de 2022, el mercado estaba preocupado de que Alphabet se estuviera quedando atrás de los competidores en cuanto al desarrollo de esta tecnología y la introducción de nuevas funciones. Pero Ackman cree que esta preocupación fue exagerada.

Alphabet estaba utilizando la IA en la Búsqueda desde tan atrás como 2001. Y casi todas sus ofertas, desde YouTube y Maps hasta Gmail y Google Cloud, utilizan la IA de alguna manera. El hecho de que esta empresa tenga un alcance tan amplio significa que puede lanzar nuevas funciones de IA con una adopción casi instantánea. Además, Alphabet tiene los recursos financieros y el conocimiento tecnológico para ser uno de los líderes en IA en el futuro.

¿Es demasiado tarde para comprar acciones de Alphabet?

Con el beneficio de la retrospectiva, la compra de acciones de Alphabet por parte de Ackman parecía un movimiento increíblemente oportuno. Cuando su empresa comenzó a comprar acciones, se negociaban a un atractivo precio a futuro-ganancias (P/E) de solo 16. Esta inversión ha funcionado extremadamente bien hasta ahora, ya que las acciones han subido un 109% en los últimos 18 meses.

Por supuesto, la situación no es tan evidente en estos días. A partir de este escrito, las acciones de Alphabet se negocian a un múltiplo de P/E a futuro de 24.4. Aunque no tan bueno como el precio que Ackman pagó, sigo creyendo que esta valuación hace que las acciones sean una compra inteligente en la actualidad.

¿Deberías invertir $1,000 en acciones de Alphabet en este momento?

Antes de comprar acciones en Alphabet, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Alphabet no está entre ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían generar retornos gigantescos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $757,001!*

Stock Advisor ofrece a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

¡Ve las 10 acciones »

*Retornos de Stock Advisor a partir del 24 de junio de 2024

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Neil Patel no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

El multimillonario Bill Ackman tiene casi el 20% de su cartera de Pershing Square invertida en esta acción del “Magnífico Siete” fue publicado originalmente por The Motley Fool