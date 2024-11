El multimillonario Bernard Arnault dice al tribunal que estaba ‘completamente inconsciente’ de que el ex jefe de espías presuntamente abusaba de sus poderes para proteger a LVMH.

“

El hombre más rico de Francia, el jefe de LVMH Bernard Arnault, testificó el jueves en el juicio por tráfico de influencias del exjefe de la agencia de inteligencia interna de Francia, negando tener conocimiento de un presunto plan para proteger al grupo de lujo.

Bernard Squarcini, el exjefe del servicio de seguridad DCRI (ahora rebautizado como DGSI), es uno de los diez hombres en juicio y acusado de utilizar sus contactos de seguridad para obtener beneficios privados, incluida la obtención de información confidencial en nombre de LVMH.

Squarcini enfrenta 11 cargos en el caso del tribunal penal de París, incluido tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y compromiso de información de seguridad nacional.

“Quiero señalar que estoy aquí como testigo, un simple testigo, y que mi imputación nunca fue considerada por los jueces de instrucción”, dijo Arnault en su declaración inicial.

“Estaba completamente ajeno” al presunto plan, agregó.

Los cargos se refieren tanto al período en que Squarcini dirigió la DCRI de 2008 a 2012 como a su regreso posterior al sector privado, cuando trabajó principalmente para LVMH como consultor.

Los investigadores dicen que, ya en 2008, se enviaron agentes de la DCRI para intentar identificar a un chantajista que tenía como objetivo a Arnault.

Otras acusaciones se refieren a espionaje de François Ruffin, un ex periodista que ahora es un destacado legislador de izquierda —y, de 2013 a 2016, del periódico de izquierda Fakir que Ruffin fundó.

Antes de su elección al parlamento en 2017, Ruffin produjo una película satírica sobre Arnault titulada “Merci Patron” (“Gracias jefe) que ganó un premio César —el equivalente al Óscar del cine francés.

Ruffin, cuyos abogados solicitaron que Arnault testificara, ha dicho que la demanda había sido “decapitada” porque LVMH no estaba en el banquillo.

La empresa llegó a un acuerdo extrajudicial en 2021, pagando 10 millones de euros en multas. Arnault fue interrogado por los jueces de instrucción pero ni él ni LVMH fueron llevados a juicio.

LVMH estaba preocupado por las actividades de Ruffin, quien en ese momento planeaba perturbar las reuniones de accionistas de la empresa.

‘Absolutamente no’

Pero Arnault dijo que en el acuerdo con los jueces de instrucción “se establece que el grupo no reconoce ninguna responsabilidad”, diciendo que el trato había sido “propuesto” por los jueces.

Aceptar el acuerdo fue una cuestión de “evitar quedar atrapado en la agitación mediática que siguió”, dijo Arnault al tribunal.

También denunció a Ruffin, diciendo que “creo que está tratando de explotar este juicio por razones personales, mediáticas, políticas e incluso comerciales”.

Al ser preguntado por el juez si sabía de un intento de chantaje a su vida privada en 2008, por el cual la DCRI movilizó a sus agentes para identificar al chantajista, Arnault respondió: “Absolutamente no”.

También se le preguntó a Arnault si fue informado por Pierre Gode, el vicepresidente del grupo que falleció en 2018, de la vigilancia de François Ruffin y Fakir. Respondió de manera idéntica: “Absolutamente no”.

Arnault, que rivaliza regularmente con personas como Elon Musk por el título de la persona más rica del mundo, tiene junto con su familia una fortuna de $158.6 mil millones, según la revista Forbes.

También rechazó las acusaciones sobre las prácticas laborales de LVMH en el documental de Ruffin, describiendo a su grupo como uno que paga “8 mil millones” de euros al estado por año en impuestos y “contrata a más personas en Francia”.

LVMH ha buscado ampliar aún más su imperio especialmente en medios de comunicación, tomando el control el mes pasado de la revista semanal Paris Match para unirse a los diarios Les Echos y Le Parisien en su establo mediático.

En otro movimiento llamativo, la familia Arnault está a punto de comprar una participación mayoritaria en el club de fútbol Paris FC en un movimiento que podría convertir al equipo de la Liga 2 en un rival de los gigantes franceses del Paris Saint-Germain.

