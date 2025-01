El movimiento independentista ha demostrado ser resiliente.

“

Hubo una época en la que los políticos británicos no estaban tan a merced de los acontecimientos, cuando su apoyo se basaba en granito, no en arena. Nicola Sturgeon fue una de ellas.

Como líder del Partido Nacional Escocés entre 2014 y 2023, ganó ocho elecciones seguidas, si contamos las elecciones locales y europeas, que ella considera muy relevantes. Hizo que el nacionalismo pareciera progresista, incluso razonable. Durante la pandemia, fue el antídoto político a Boris Johnson, el primer ministro al que, más tarde se revelaría en mensajes de WhatsApp, ella consideró “un maldito payaso”.

Pero la Sturgeon que me encuentro en Edimburgo es más vulnerable. Azotada por el invierno escocés, se quita su brillante chaqueta roja y se desliza en el asiento. Pide un G&T sin alcohol: un cóctel adecuado de control y apertura.

Su vulnerabilidad hoy es en parte por diseño. Al renunciar como primera ministra de Escocia en febrero de 2023, dijo que quería pasar tiempo en “Nicola Sturgeon, la persona humana”. A sus 54 años, habla sobre novelas, el gimnasio y la vida “post-política” (aún es miembro del Parlamento escocés). “Probablemente no había estado sola en un lugar público durante 10 años. Tienes que reaprender a vivir”, dice francamente.

Pero la vulnerabilidad también es no deseada. Un escándalo de financiación del partido provocó su arresto en junio de 2023: niega haber hecho algo mal, pero sigue bajo investigación policial; su esposo ha sido acusado. Esto se cierne sobre su récord, al igual que su fracaso para encontrar un camino hacia la independencia de Escocia.

Incluso antes de eso, la gravedad política finalmente la estaba atrayendo. Sturgeon se convirtió en la feminista acusada de violar los derechos de las mujeres, la socialdemócrata culpada por los malos servicios públicos y la defensora de la descentralización a quien se acusaba de acumular decisiones en un círculo cerrado.

En la ola de resultados electorales antiincumbencia de 2024, el SNP perdió la mayoría de sus escaños en Westminster. ¿Cuánta responsabilidad asume? “Asumo una buena parte de la responsabilidad”, dice. “Aunque no siempre suene así, soy alguien que tiende a culparse a mí misma por las cosas. Pero a medida que pasa el tiempo, creo que es más difícil seguir culpándome por las cosas … Hay cierta ironía: el SNP no perdió una elección cuando yo era líder, pero de alguna manera la primera que perdieron cuando no era líder fue toda mi culpa”.

Sturgeon es un estudio sobre el potencial — y quizás las limitaciones — de ser una comunicadora política de primera clase. Mientras el populismo de derecha avanza en Occidente, ella es un recordatorio de que la centroizquierda también puede canalizar la ira de los votantes, que no tiene por qué ser insípida, incluso si no tiene todas las respuestas.

Insiste en que es “por naturaleza una persona realmente tímida e introvertida”. Como líder, “al entrar en una habitación, siempre había un momento de tener que armarme de valor para hacerlo”. Sin embargo, al igual que Tony Blair antes que ella, podía pararse sobre el terreno más inestable sin que su voz traicionara un titubeo. Tenía un factor X.

Pregunto si eso a menudo es el factor decisivo en la política. Tomemos las victorias de Donald Trump. ¿Hillary Clinton y Kamala Harris simplemente carecían de carisma? “Creo que es absolutamente cierto, simplemente creo que hay una idea muy genderizada de lo que es el carisma”.

En Westminster, los laboristas Keir Starmer y Rachel Reeves han decepcionado en sus primeros seis meses en el poder. Son, dice Sturgeon, “muy rígidos y acartonados”. ¿Es demasiado tarde para que aprendan carisma? “Hay algo bastante deprimente en la idea de que a menos que seas un showman tipo Boris Johnson, no puedes tener éxito en la política. Incluso como alguien de una tradición política diferente, hay una parte de mí que quiere verlos triunfar …, simplemente creo que el clima político en el que vivimos hoy en día hace que eso sea realmente difícil, ese enfoque muy serio y gerencial”.

Se burla de la “increíblemente terrible” decisión del gobierno laborista de recortar los subsidios de calefacción de invierno para los pensionistas antes de aumentar los impuestos a las empresas. El Partido Laborista afirma que los subsidios para la calefacción tenían que ser recortados antes por razones administrativas. “Como alguien que ha estado mucho tiempo en el gobierno …, suenan como las excusas que inventarías para explicar tu propia estupidez”.

Teme que el líder de Reform UK, Nigel Farage, pueda terminar siendo el primer ministro. “Hace cinco años, habría dicho que era imposible. Ya no creo eso.” Starmer debería “defender el caso de la inmigración … Cuanto más intente ser más severo y ofrezca soluciones que nunca resolverán el problema, más colabora con la idea de que el mayor problema que enfrenta el país es la inmigración fuera de control”.

El restaurante elegido por Sturgeon está cerrado los lunes, y acertadamente declinó su oferta de abrir solo para nosotras. Así que estamos en Howies, un concurrido restaurante escocés cerca de Princes Street, con astas en sus paredes. Nadie se acerca a Sturgeon, pero los camareros casi se caen por atendernos.

La “mujer más peligrosa de Gran Bretaña”, así la llamó en 2015 el Daily Mail, después de que venciera a Farage, David Cameron y luego al líder laborista Ed Miliband en un debate televisivo. No la pondría en el top cinco de las mujeres más peligrosas del restaurante.

Muchos unionistas veían a Sturgeon como anti-inglesa. Ella se esfuerza en parecer diferente. Cuando menciono la ciudad de Kirkcaldy, me dice que la he pronunciado “casi perfectamente … ¿Entendiste algo de lo que la gente de Kirkcaldy te dijo? Porque yo no”, bromea.

Pide haggis y una ensalada de pollo. Huele a cliché. ¿Pediría normalmente haggis? “No — sí … ¡No lo hago solo para impresionar!”, se ríe.

La causa de la independencia escocesa ha marcado toda la vida adulta de Sturgeon. Hija de una familia de clase trabajadora en el oeste de Escocia, se unió al SNP a los 16 años, indignada por Margaret Thatcher. Se postuló para Westminster a los 21 años, cuando el partido era una preocupación marginal. Se convirtió en líder después del referéndum de independencia escocesa de 2014, cuando casi había logrado lo impensable.

Un día después de la votación del Brexit en el Reino Unido en 2016, dijo que era “muy probable” que se produjera un segundo referéndum de independencia”. Ahora está “fuera del radar … Pero en los grupos de edad más jóvenes, el apoyo a la independencia es del 60, 65, 70 por ciento. No están cambiando de opinión a medida que envejecen. Las tendencias demográficas son muy firmes en una dirección. Creo que Escocia será independiente en nuestras vidas, absolutamente.”

El “dilema” es cómo llegar allí. Sturgeon pasó años “golpeando mi cabeza contra un muro de negativas de Theresa May, Boris Johnson y Rishi Sunak. Quiere condiciones acordadas bajo las cuales Westminster permitiría un referéndum, comparables con las que existen en Irlanda del Norte.

El Brexit “fortaleció ​​el caso [para la independencia], pero también lo complicó”, dice. Casi dos tercios de los escoceses votaron por permanecer en la UE, pero el bloque está en tumulto: “La UE va a tener unos años difíciles”. Una ruta hacia un referéndum sería si Johnson, impopular en Escocia, regresa a la política de primera línea; Sturgeon predice que lo hará. Pero un impulso mayor para la independencia podría ser “si Starmer desmorona esa ilusión” que algunos escoceses centristas tienen sobre un gobierno laborista del Reino Unido.

“A veces las cosas pueden sentirse realmente estancadas, luego de repente no lo están”, argumenta. Después de la sorprendente victoria electoral de los conservadores en 1992, un parlamento escocés parecía estar al menos a dos décadas de distancia. “Siete años después, estaba sentada en él.”

Nuestros entrantes llegan. “¿Haggis vegano?” Sturgeon pregunta escépticamente de los míos. Incómodamente, los platos coinciden con uno de los temas más sensibles: la disputa sobre los derechos trans. El ambiente se enfría, al igual que la comida. Como primera ministra, Sturgeon propuso un proceso más fácil para cambiar legalmente el género. La autora JK Rowling, preocupada por la seguridad de las mujeres, la llamó “destructora de los derechos de las mujeres”. Se desató una controversia cuando Isla Bryson, que violó a dos mujeres siendo hombre antes de identificarse como mujer, fue encarcelada en una prisión de mujeres.

Los políticos se “distanciarán cada vez más de la generación más joven en particular, que sigue viendo el clima como uno de los temas principales”

Con retrospectiva, ¿cree Sturgeon que los activistas LGBT+ se excedieron y pasaron por alto algunos riesgos? Rápidamente se hace evidente que no lo cree. “El sistema legal que estábamos tratando de introducir ha existido en la República de Irlanda durante años sin ninguna de las terribles consecuencias que se predijeron aquí … Si hoy me sentara aquí y dijera que simplemente no lo haría, eso sería para facilitarme la vida”. Culpa al “chivo expiatorio”.

Tomando un bocado de lo que los escoceses llaman neeps y los ingleses llaman swede, le pregunto: ¿puede decir ahora si Bryson, el prisionero, era hombre o mujer? “Esa persona era un violador”, dice, repitiendo con firmeza su no respuesta de entonces. Resulta igual de irritante la segunda vez.

El SNP se ha alejado de parte de la agenda de Sturgeon, volviéndose más centrista y menos verde. “Creo que se debe tener cuidado al alejar al partido de la posición desde la que ganó ocho elecciones bajo mi liderazgo y no recuerdo cuántas bajo Alex [Salmond] antes que yo … Si quieres alejarlo de eso, ten cuidado de saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y si has pensado en las consecuencias electorales”.

Entonces, le pregunto, ¿cómo pueden los políticos vender la transición climática? Sturgeon insta a una “comunicación directa” al estilo de la Covid sobre cómo se compartirán los costos. Los políticos se volverán “cada vez más distantes de la generación más joven en particular, que aún ve el clima como uno de los temas principales … Me siento muy frustrada con el debate sobre el petróleo y gas aquí”.

Cita un pronóstico sobre la disminución de la producción de petróleo del mar del Norte — es una de las pocas políticas a las que he entrevistado que, después de dar una estadística, me aconseja que la verifique nuevamente.

El mentor de Sturgeon era Alex Salmond, su predecesor como primera ministra de Escocia, que murió repentinamente en octubre. Salmond era un brillante debatidor y un matón. “Era realmente duro con las personas. Muchas veces tuve que intervenir para detenerlo”.

Después de que el gobierno escocés de Sturgeon emprendiera acciones contra Salmond por acusaciones de acoso sexual, los dos cayeron espectacularmente. “Había llegado a aceptar que probablemente nunca volvería a hablar con él —en parte porque no creía que él quisiera hablar conmigo, pero también porque, si hubiera aparecido en mi puerta un día, a menos que estuviera dispuesto a reconocer algunas de las cosas que había hecho, no habría querido hacerlo”.

Salmond fue absuelto de cargos de agresión sexual en 2020 y se mantuvo distante de Sturgeon después de que creara el partido escocés pro-independencia Alba al año siguiente. ¿La muerte de Salmond cambió algo para ella? “No. … Llegué a la conclusión de que probablemente lloré por Alex hace cuatro o cinco años”. Conoce mujeres que se quejaron de él. “He visto el impacto no solo de lo que creen que les sucedió inicialmente, sino también el impacto de cómo se comportó luego. Ha sido bastante duro”.

Una Escocia independiente no será mágicamente mejor. Dependerá de lo bien que sea gobernada y de las decisiones políticas que la gente tome: la diferencia es que serán nuestras decisiones”

Ese asunto hizo más difícil argumentar que una Escocia independiente mejoraría mucho respecto a Westminster. También lo hizo la insuficiencia del SNP en el poder —desde la caída de los puntajes de matemáticas en las escuelas hasta la tasa más alta de muertes por drogas en Europa.

“El movimiento independentista es más grande que uno o dos individuos, y se ha demostrado bastante resiliente,” dice Sturgeon. “Una Escocia independiente no va a ser mágicamente mejor. Dependerá de qué tan bien se gobierne y de las decisiones políticas que la gente tome: la diferencia es que serán nuestras decisiones”.

Sturgeon ha comenzado su ensalada de pollo. Blair aconseja a los líderes que su familia es un trasfondo crucial alejado de la política. Sin embargo, el esposo de Sturgeon, Peter Murrell, era el director ejecutivo del SNP. “Sí, sí. Fue absorbente durante mucho, mucho tiempo”, admite en voz baja.

Murrell fue acusado en abril en conexión con el desvío de fondos del SNP, lo que él niega. El trasfondo es que se recaudaron más de £600,000 para una nueva campaña independentista pero se utilizó potencialmente para otros propósitos; una furgoneta de lujo fue incautada por la policía de la casa de la suegra de Sturgeon. ¿Ha marcado el escándalo su vida post-política? “Si me hubieran descrito el escenario antes de que sucediera, habría dicho ¿cómo demonios podría funcionar? Pero lo he hecho”.

Liz Lloyd, ex jefa de gabinete de Sturgeon, dijo que incluso Sturgeon admitiría que tener a un esposo y esposa en los dos principales cargos no era ideal. ¿Es eso cierto? Sturgeon baja rápidamente las persianas de manera firme. “Sí. No estoy tratando de evadirlo, simplemente creo que nos lleva demasiado cerca de la sustancia del problema” — es decir, la investigación policial.

También se enfrentó a preguntas de la investigación sobre la Covid del Reino Unido. Admitió que eliminó sus conversaciones de WhatsApp de ese período, porque conservarlas en su teléfono no era “seguro”. Parece escéptica sobre la extensa investigación: “La mayoría de los otros países importantes han tenido su investigación sobre la Covid. … Han pasado mucho tiempo”. No creía que los abogados estuvieran haciendo las preguntas correctas, “pero veremos”.

Dado que el liderazgo de Sturgeon parecía mucho mejor que el de Johnson, ¿por qué Inglaterra y Escocia tenían tas