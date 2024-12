El motivo “combinación de factores” en el tiroteo escolar de Wisconsin, según la policía.

“En este momento, identificar un motivo es nuestra principal prioridad”, dijo. “Pero en este momento parece que el motivo fue una combinación de factores.”

“Estamos pidiendo a cualquier persona que la conociera o que pueda tener información sobre sus sentimientos antes de ayer que se comunique con Crime Stoppers de Madison.”

La policía está investigando las redes sociales del sospechoso como parte de la investigación.

El Jefe Barnes dijo que los investigadores también están hablando con los estudiantes de la Escuela Cristiana Abundant Life para entender si el acoso escolar podría haber sido un factor.

La condición de las víctimas heridas no ha cambiado desde el lunes por la noche. Hay dos personas en el hospital en estado crítico y dos en estado estable. Otros dos han salido del hospital.

Las dos víctimas que fueron asesinadas a tiros eran un alumno adolescente y un profesor. Ninguna de las víctimas ha sido nombrada por las autoridades.

La alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, dijo que los funcionarios compartirán información cuando puedan.

“Absolutamente no es asunto de ustedes quiénes resultaron heridos en este incidente”, dijo durante un tenso intercambio tras la pregunta de un reportero durante la conferencia de prensa.

“Por favor, tengan algo de decencia humana y respeto por las personas que perdieron seres queridos o resultaron heridas ellas mismas o cuyos hijos resultaron heridos.”

El Jefe Barnes también aclaró el martes que una llamada al 911 reportando el tiroteo provino de un maestro de segundo grado y no de un estudiante de segundo grado, como se dijo anteriormente.

Se disculpó por el error y dijo que leyó mal un registro policial sobre el incidente.

También dijo que hubo numerosas escuelas en la zona que habían sido objeto de amenazas de falsas alarmas, conocidas como swatting, el martes por la mañana. La policía no cree que haya ninguna amenaza actual para esas escuelas.

“Como comunidad, no debemos permitir que la violencia o cualquier acto de violencia nos defina”, dijo.

“Nos negamos a permitir que el odio, la destrucción triunfen en esta ciudad, sino que honraremos a nuestros sobrevivientes, nuestras víctimas, a través del amor y el apoyo a la manera de Madison.”