El Monte Taranaki de Nueva Zelanda obtiene los mismos derechos legales que una persona

El Proyecto de Reparación Colectiva del Taranaki Maunga fue aprobado como ley por el parlamento de Nueva Zelanda el jueves, dándole a la montaña un nombre legal y protegiendo sus picos y tierras circundantes. También reconoce la cosmovisión Maorí de que los elementos naturales, incluyendo las montañas, son ancestros y seres vivos. Hoy, Taranaki, nuestro maunga [montaña], nuestro maunga tupuna [montaña ancestral], es liberado de las cadenas, las cadenas de la injusticia, de la ignorancia, del odio, dijo Debbie Ngarewa-Packer, co-líder del partido político Te Pāti Māori [el Partido Māori]. Ngarewa-Packer es uno de los ocho iwi de Taranaki, en la costa oeste de Nueva Zelanda, a quienes la montaña es sagrada. Cientos de otros Maoríes de la zona también se presentaron en el parlamento el jueves para ver que el proyecto se convierta en ley. La montaña ya no se conocerá oficialmente como Egmont, el nombre dado por el explorador británico James Cook en el siglo XVIII, y en cambio se llamará Taranaki Maunga, mientras que el parque nacional circundante también recibirá su nombre Maorí. Aisha Campbell, también de un iwi de Taranaki, le dijo a 1News que era importante para ella estar en el evento, y que la montaña es lo que nos conecta y nos une como pueblo. El acuerdo de Taranaki Maunga es el último que se ha alcanzado con los Maoríes en un intento de proporcionar compensación por violaciones del Tratado de Waitangi, que estableció Nueva Zelanda como país y otorgó a los pueblos indígenas ciertos derechos sobre sus tierras y recursos. El acuerdo también vino con una disculpa del gobierno por la confiscación del Monte Taranaki y más de un millón de acres de tierras de los Maoríes locales en la década de 1860. Paul Goldsmith reconoció que las violaciones del Tratado significan que se han infligido daños inmensos y que siguen infligiéndose daños acumulativos a las familias, subtribus e iwi de Taranaki, causando daños incalculables a lo largo de muchas décadas. Añadió que se acordó que el acceso a la montaña no cambiaría y que todos los neozelandeses seguirán pudiendo visitar y disfrutar de este lugar magnífico por generaciones venideras. La montaña no es la primera característica natural de Nueva Zelanda a la que se le concede personalidad jurídica. En 2014, el bosque nativo de Urewera se convirtió en el primero en obtener ese estatus, seguido por el río Whanganui en 2017.